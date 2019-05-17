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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: Reuters
17.05.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

İngiltere'de partiler arası Brexit görüşmelerinde hüsran

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İngiltere'de partiler arası Brexit görüşmelerinde hüsran

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Brexit anlaşmasına yönelik hükümetle yürüttükleri görüşmelerin çöktüğünü duyurdu.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) anlaşmasına yönelik hükümetle yürüttükleri görüşmelerin çöktüğünü ilan etti.

Başbakan Theresa May’e mektup yollayan Corbyn, partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti arasında yürütülen Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeye yönelik görüşmelerden çekildiklerini açıkladı.

"Aramızdaki önemli politika ayrılıklarını gideremedik." ifadesini kullanan Corbyn, "Daha da önemlisi, hükümetinizin giderek zayıflaması ve istikrarsız hale gelmesi, üzerinde anlaşacağımız hiçbir şeyin güvence altında olmayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Corbyn, partisinin parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasına ret oyu vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

BREXİT KRİZİ

İngiltere ile AB, geçen ay yapılan zirvede, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

Başbakan May, anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için İşçi Partisine diyalog çağrısında bulunmuş, bunu takiben partiler arasında görüşmeler başlamıştı.

İşçi Partisi, İngiltere'nin kalıcı bir şekilde Gümrük Birliği içinde yer almasını savunuyordu. Parti içinde geniş bir kesim, varılacak herhangi bir anlaşmanın ayrıca halk oyuna sunulmasını da talep ediyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere halkı, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

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