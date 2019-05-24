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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
24.05.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

İngiltere'de oy kullanma işlemi sona erdi

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İngiltere'de oy kullanma işlemi sona erdi

İngiltere'de Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere'ye ayrılan 73 sandalye için yerel saatle 07.00 (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi 22.00'de (TSİ 00.00) tamamlandı.

Aynı gün sandığa giden Hollanda'nın aksine İngiltere'de sandık çıkış anketlerinin yayımlanmayacağı duyuruldu.

İngiltere'de yaşayan bazı Avrupa Birliği (AB) vatandaşları, kayıt yaptırmalarına rağmen oy veremediklerini belirtti.

Hatanın formların zamanında işleme konulmamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, oy veremeyenlerin hayal kırıklığını anladıkları belirtildi.

2016’da yapılan referandumla AB'den ayrılma (Brexit) kararı alması nedeniyle AP seçimine katılmaması beklenen İngiltere'de halk, 29 Mart olan Brexit tarihinin 31 Ekim’e ertelenmesiyle sandığa gitmek zorunda kaldı.

İNGİLTERE'DE AŞIRI SAĞCILARIN KAZANMASI BEKLENİYOR

Ülkede kısa süre önce kurulan Brexit Partisi, anketlerde seçimin favorisi gösteriliyor.

Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğindeki partinin hem iktidardaki Muhafazakar Partiyi hem de ana muhalefetteki İşçi Partisini geride bırakması bekleniyor.

Başbakan Theresa May liderliğindeki muhafazakarların oy oranı açısından beşinci sıraya kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda bu ülkeye ait 73 sandalye, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak. 

AP SEÇİMLERİ

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 26 Mayıs'ta sona erecek oylamada 751 AP üyesini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışıyor.

Birliğin yasama organı AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

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