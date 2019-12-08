MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere’de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı
GeriDünya İngiltere’de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - Fotoğraf: DHA
08.12.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

İngiltere’de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’de Müslüman kız çocuğuna saldıran çift gözaltına alındı

İngiltere’de otobüste 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldıran kadın ve eşi polis tarafından gözaltına alındı.

Sheffield kentinde 40 yaşındaki bir kadın, otobüse binen 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. Irkçı hakaretlerde bulunan kadın, kız çocuğunu yumruklayıp yerde sürükledi. Kız çocuğunu yere yatıran kadın yumruk atmaya devam ederken çevredekilerin seyirci kalması ise tepki çekti.

Kadının eşinin de kız çocuğunu korumaya çalışan arkadaşlarını iterek engellemeye çalıştığı görüldü. Irkçı kadın, çocuğa saldırmayı bıraktıktan sonra çevredeki bir kişiyle daha tartıştı. Ancak bu kez eşi kadına engel oldu.

Saldırıya uğrayan çocuğun kız kardeşi, kadının kardeşine ırkçı hakaretlerde bulunması üzerine tartışma çıktığını, sonrasında kadının saldırmaya başladığını söyledi. Kız kardeş polise verdiği ifadede, saldırıya uğrayan kardeşinin gözlerinin morardığını ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.05’te meydana gelen ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kadın ve 44 yaşındaki eşinin kamu düzenini bozma ve ırkçı ağır fiili saldırıdan gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle