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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
02.10.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

İngiltere'de meme kanserine limonlu teşhis

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İngiltere'de meme kanserine limonlu teşhis

'Bu fotoğraf olmasaydı kansere yakalandığımı fark etmeyecektim'

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgeleyen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Fotoğraf, İngiltere'de "Worldwide Breast Cancer" adlı yardım derneğinin kurucusu Corrine Ellsworth Beaumont tarafından tasarlandı.

"Limonlarınızı tanıyın" adı verilen kampanyayla kadınların memelerindeki değişiklikleri, fotoğraftaki bir düzine limonla kıyaslayarak hastalığı erken fark etmeleri amaçlanıyor.

Fotoğrafta, ele gelen kitle, kızarıklık, girinti, meme ucunda sıvı sızıntısı, çukurlaşma, meme ucunun içeri çekilmesi gibi farklı belirtiler bir düzine limonla gösteriliyor.

Fotoğraf sadece Facebook'ta 47 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı ve 26 bin kişi tarafından beğenildi.

Uzmanlara göre, birçok kadın, memelerindeki kitleler konusunda duyarlı olmasına karşın, memenin şekli ve büyüklüğündeki değişiklikler çoğu zaman fark edilmiyor.

Facebook'ta paylaşarak fotoğrafın yayılmasını sağlayan Erin Smith Chieze adlı kanser hastası, kendi hastalığının bu fotoğrafla farkına vardığını söyledi. Memesinin fotoğraftaki limonlardan birine benzemesi üzerine şüphelenen Chieze'in daha sonra dördüncü aşama meme kanseri olduğu tespit edilmiş.

 

'DİĞER BELİRTİLER KONUSUNDA DA ÇALIŞMA YAPMALIYIZ'

Huffington Post sitesine konuşan Chieze, "Aralık 2015'te mememdeki çukurlaşmanın fotoğraftaki limonlardan birine çok benzediğini görünce kanser olduğumu hemen anladım. Meme kanserinin ne olduğunu biliyordum. Mememi nasıl kontrol etmem gerektiğini de. Ama elime gelen bir kitle yoktu. 5 gün sonra kanser teşhisi konuldu" dedi.

İnternette kanser hastalarının birbirleriyle "şirin kalp sembolleri" paylaştığını söyleyen Chieze, "Bu fotoğrafı görmeseydim, hastalığımın farkına varmayacaktım" diye konuştu.

"Breast Cancer Now" adlı yardım örgütünün kamu sağlığı bölümü başkanı Eluned Hughes da, kadınlarının memelerinin şekillerindeki izlemesinin önemine dikkat çekerek, "Kadınlar çoğu zaman kitle içermeyen değişikliklerin ciddi bir şeye işaret edebileceğinin farkına varmıyor. Bu nedenle kadınları bilinçlendirmek için diğer belirtiler konusunda da çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

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