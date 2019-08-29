İngiltere’de gizli kamera isyanı
İngiltere’de Gözetleme Kamera Amirliği’nde çalışan Tony Porter, ülkede kişi başına düşen gizli kamera sayısının diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu, bu kameraların kişileri yürüyüşlerinden tespit edebildiğini ve dudak okuma özelliğinin bulunduğunu söyledi.
Evening Standard gazetesine konuşan Porter, günümüz İngiltere’sinin George Orwell’ın klasik eseri ‘1984’ evreninden çok daha baskıcı olduğunu vurguladı. Porter, “Gelecekte insanlar konuşurken ellerini ağızlarına siper etmek zorunda kalacak” dedi.
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