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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.11.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor

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İngiltere'de gençler arasında intihar yaygınlaşıyor

Oranlar son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, intihar olaylarının en çok yaşandığı bölge Kuzeydoğu İngiltere ve Yorkshire oldu.

İngiltere'de genç yaşta intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS), 2018'de gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin yayımladığı raporda, intihar edenlerin yaşı, cinsiyeti ve ölümlerin en çok hangi şehirlerde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Raporda, ülkede geçen yıl 6 bin 507 kişinin intihar ettiği belirtilerek, bu sayının önceki yıla oranla yüzde 12 arttığı ifade edildi.

İngiltere'de her 100 bin kişiden 11,2'sinin intihar ettiği, erkeklerde intihar oranının kadınlardan fazla olduğu kaydedildi. Ülkede her 100 bin erkekten 17,2'sinin, her 100 bin kadından ise 5,4'ünün hayatına son verdiği aktarıldı.

Gençler arasındaki intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığına işaret edilen raporda, 2018'de yaşları 10-25 arasında değişen 730 gencin hayatına son verdiği belirtildi.

Ekonomik sorunlar, alkol ve madde bağımlılığı, sosyal izolasyon gibi faktörlerin intihar nedenleri arasında sayıldığı raporda, en sık kullanılan yönteminin ise boğulma ve zehirlenme olduğu kaydedildi.

ONS Sağlık Analizi ve Yaşam Olayları Bölümü Başkanı Nick Stripe, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençler arasındaki intihar oranında meydana gelen artışa dikkati çekerek, 25 yaşın altındaki kadınlarda intihar oranının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

Rapora göre, intihar olaylarının en çok yaşandığı bölge Kuzeydoğu İngiltere ve Yorkshire oldu.

Eski Başbakan Teresa May döneminde, ülkede artan intihar olaylarına karşı tedbir olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atanmıştı.

İngiliz hükümeti ayrıca intiharla mücadele programı kapsamında bu konudaki çalışmalara öncülük eden sivil toplum kuruluşlarına kaynak ayıracağını duyurmuştu.

Ülkede yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele amacıyla 2016'da "Yalnızlık Bakanlığı" da kurulmuştu.

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