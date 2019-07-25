İngiltere’de devir teslim... Johnson hızlı başladı
İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini idare edemeyerek istifa etmek zorunda kalan Başbakan Theresa May dün koltuğu bıraktı. Başbakanlığı devralan Boris Johnson, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla (Brexit) ilgili “Eğer’e, ‘ama’ya yer yok bu iş 31 Ekim’de bitecek” dedi.
THERESA May’in istifasının ardından dün Kraliçe 2’nci Elizabeth’ten yetkiyi alarak İngiltere’nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson (55) ateşli bir konuşmayla iş başı yaptı. Johnson, ‘eğer’ ya da ‘ama’ demeden 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacaklarını söyledi. AB’yi ‘daha iyi, yeni bir anlaşma’ yapmaya çağıran yeni başbakan, anlaşmasız ayrılık istemediklerini ancak buna da hazırlandıklarını belirtti.
Önceki gün Boris Johnson’ın Muhafazakâr Parti delegelerinin yüzde 66’sının oyunu alarak yeni parti lideri seçildiği açıklanmıştı. Dünkü devir teslim, AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını parlamentoya kabul ettiremeyen May’in Avam Kamarası’ndaki konuşmasıyla başladı. Kimi zaman sesi titreyen, gözleri sulanan May, bir dönem kabinesinde birlikte çalıştığı ancak Brexit konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle yolları ayrılan Johnson’a görevi devredeceği için memnuniyetini dile getirdi. May’in, Buckingham Sarayı’nda Kraliçe 2’nci Elizabeth’e istifasını sunmasının ardından Johnson yeni görevlendirme için saraya davet edildi.
8 BAKAN İSTİFA ETTİ
Boris Johnson’ın Muhafazakâr Parti’nin liderliğine seçilmesinin ardından aralarında Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Maliye Bakanı Philip Hammond’un da bulunduğu sekiz bakan istifa etti. Ayrıca 6 bakan da Johnson tarafından görevden alındı.
İŞTE BORİS’İN KABİNESİ
İçişleri Bakanlığına Brexit’in önde gelen savunucularından olan Priti Patel getirildi. Patel, İsrail ile gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıkınca May döneminde kabinedeki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Başbakan Johnson, dışişleri bakanı olarak ise eski Brexit Bakanı Dominic Raab’ı atadı. Raab, Brexit referandumu sırasında ayrılık yönünde kampanya yürütmüştü.
Maliye Bakanlığına Müslüman bir isim olan Sajid Javid atandı. Pakistanlı Müslüman göçmen bir aileden gelen Javid, May hükümetinde içişleri bakanı olarak görev yapıyordu.
Savunma Bakanlığı görevi, AB’den anlaşmasız çıkışın olumsuzluklarına dikkat çeken Ben Wallace’un oldu.
Mevcut Brexit Bakanı Stephen Barclay ise koltuğunu korudu.
BİLGİ NOTU
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ne kadar AB ile yeni bir anlaşma talep etse de AB yetkilileri, ayrılığın müzakere edildiğini, yeni bir anlaşmanın söz konusu olmayacağını belirtiyorlar.
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