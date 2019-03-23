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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - AP
23.03.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

İngiltere’de dev Brexit yürüyüşü

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İngiltere’nin farklı şehirlerinde 'People’s vote' organizasyonu tarafından düzenlenen Put it to the People (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park’tan başladı.

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması süreci ertelenme talebi ile çıkmaza girerken; İngiltere halkı bu konuda kendilerinin fikrinin alınması talebiyle büyük bir gösteri kararı almıştı.

İngiltere'nin farklı şehirlerinde düzenlenen yürüyüş, Brexit sürecinde İngiliz halkının görüşünün alınması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İngiltere’de dev Brexit yürüyüşü

People’s vote (Halkın oyları) organizasyonunun düzenlediği Put it to the People (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park’tan başladı. İngiltere Parlamentosu önünde sona ermesi beklenen yürüyüşe 700 binden fazla kişi katılacağını bildirmişti. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılması beklenen yürüyüş devam ediyor. Yürüyüş için bir açıklama yapan People’s Vote organizasyonu, Brexit konusunda hükümetin İngiliz halkına son fikirlerini sormadan hareket edemeyeceğini ve kendi görüşlerinin alınmasını talep ettiklerini belirmişti.

İngiliz polisi yürüyüş nedeniyle havadan ve karadan olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

 

 

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