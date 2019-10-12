İngiltere’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
İNGİLTERE’nin Manchester kentinde dün öğle saatlerinde Arndale Centre isimli alışveriş merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda 3’ü kadın 5 kişi yaralandı.
Daily Mail, bir kişinin öldüğünü iddia etti. Terör kapsamında değerlendirilen olayla ilgili olarak 40’lı yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Polis, saldırganı şok tabancasıyla etkisiz hale getirdi. Olayın yaşandığı alışveriş merkezi ve buraya açılan tramvay durağı kısa sürede tahliye edilerek kullanıma kapatıldı. Twitter’dan açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olay karşısında ‘şoke olduğunu’ söyledi.
2019 yılbaşı arifesinde bir bıçaklı terör saldırısı daha yaşanmış, üç kişi yaralanmıştı. 2017’de ise ABD’li pop şarkıcısı Ariana Grande’nin konseri sırasında terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.
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