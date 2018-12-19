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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.12.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

İngiltere'de 'anlaşmasız Brexit' hazırlıkları

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İngiltere'de 'anlaşmasız Brexit' hazırlıkları

İngiltere'de hükümet AB'den "anlaşmasız ayrılık" ihtimaline karşı hazırlıklarına hız verirken, birkaç hafta içinde bütün İngiliz vatandaşlarının bu senaryonun gerçekleşmesi halinde almaları gereken tedbirler hakkında bilgilendirileceği bildirildi.

İngiltere'de hükümet Avrupa Birliği'nden (AB) "anlaşmasız ayrılık" ihtimaline karşı hazırlıklarına hız verirken, birkaç hafta içinde bütün İngiliz vatandaşlarının bu senaryonun gerçekleşmesi halinde almaları gereken tedbirler hakkında bilgilendirileceği bildirildi.

İngiliz kabinesi Başbakan Theresa May başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılması ihtimaline karşı alınacak önlemleri görüştü.

İngiliz basının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümetin ele aldığı tedbirler arasında 3 bin 500 askerin iç güvenlikte kullanılması, şirketlere almaları gereken önlemlerle ilgili bilgi paketleri gönderilmesi, muhtelif önlemlere 2 milyar sterlinlik bütçe ayrılması da yer aldı.

İngiliz hükümetinin birkaç hafta içinde bütün İngiliz vatandaşlarını anlaşmasız ayrılık konusunda bilgilendireceği, bu kapsamda tanıtım filmleri ve broşürlerin de kullanılacağı kaydedildi.

Anlaşmasız ayrılığa hazırlık kapsamında kabinenin kıdemli üyeleri ile güvenlik birimlerinin yöneticilerini bir araya getirecek Acil Durum Kabine Toplantılarının (COBRA) sıklaştırılması ve ülkenin büyük bölümünü ithal ettiği tıbbi malzeme ve ilaçları taşıyan gemiler için ilave yer ayrılması da kararlaştırıldı.

İLAÇ KRİZİ İHTİMALİ

İngiliz hükümeti ilaç şirketlerini ülkenin AB’den resmen ayrılacağı 29 Mart 2019 için daha önce en az 6 haftalık ilaç stoku yapmaları konusunda uyarmıştı.

İlaç ihtiyacının yüzde 90’ınını ithal yoluyla karşılayan İngiltere, bunun yüzde 45’ini de AB üyesi ülkelerden alıyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda gümrük tarifleri ve prosedürlerinin değişmesinin, ilaç tedarikini aksatmasından endişe ediliyor.

İngiltere’nin AB’ye yıllık ihracatı 274 milyar sterlin iken, ithalatı 341 milyar sterlini buluyor. İlaç ve tıbbi malzeme, İngiltere’nin AB’den toplam ithalatının yüzde 7,9’unu oluşturarak 20,3 milyar sterlinlik bir hacim teşkil ediyor. İthalatta en büyük payı ise yaklaşık yüzde 20 ile yol vasıtaları oluşturuyor.

İngiltere'de polis de anlaşmasız ayrılığın günlük hayatı olumsuz etkilemesi durumunda yaşanabilecek toplumsa hareketlere karşı bir süredir tedbir alıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanması milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. May dün yaptığı açıklamada oylamanın ocak ayının 3. haftasında yapılacağını duyurmuştu.

May, anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi durumunda ülkenin önündeki seçeneklerin "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in iptali" olacağını savunuyor.

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