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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
15.04.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

İngiltere'de AB'den çıkış anlaşması için referandum kampanyası başlatıldı

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İngiltere'de AB'den çıkış anlaşması için referandum kampanyası başlatıldı

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ile varılacak nihai üyelikten ayrılma anlaşmasının referanduma sunulması için yeni bir kampanya başlatıldı.

"Halkın Oyu" adında bir grup tarafından başlatılan kampanyaya, AB üyeliğinde kalınmasını isteyen milletvekilleri, siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyası liderleri destek veriyor. Kampanyanın amacı ise AB'den ayrılmadan önce nihai anlaşmanın bir kez daha halk oylamasına sunulması.

Kampanyaya destek veren ünlü oyuncu Sir Patrick Stewart, seçmenlerin nihai anlaşmayı reddetmesi halinde İngiltere'nin de "AB içinde kalacağını" söyledi.

Muhafazakar Parti gerekse de İşçi Partisi ikinci bir referandumun gündemde olmadığını söylüyor. İngiltere'de Haziran 2016'da düzenlenen referandumda halkın yüzde 51,9'u AB'den ayrılma yönünde, yüzde 48,1'i de AB üyeliğinin devamı yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere'nin Mart 2019'da AB üyeliğinden tamamen ayrılması öngörülüyor. Her iki taraf da üyelikten ayrılma koşullarına ilişkin nihai anlaşmaya Ekim ayına kadar varmayı ve daha sonra da hem İngiliz hem de Avrupa parlamentolarında onaya sunmayı umuyor.

Patrick Stewart, sabah saatlerinde kampanyanın başlamasıyla ilgili BBC'de yayınlanan bir programa katıldı.

Stewart, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması için referandum kampanya döneminde ortaya sunulan koşul ve şartların çok gerçekçi olmadığını belirtti.

Halkın Oyu kampanyası, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı çıkan grupları, nihai anlaşmanın halk oylamasına sunulması amacı etrafında birleştirmeyi amaçlayan bir girişim.

Bu kampanyayı başlatanlar, varılacak anlaşmada son sözün milletvekillerine değil, halka ait olması gerektiğini savunuyor.

Kampanya kapsamında bugün Londra'nın kuzeyindeki Camden'da bir gösteri yürüyüşü düzenleniyor.

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