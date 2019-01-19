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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Londra polisi
19.01.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

İngiltere'de 9 Türk'e ağır hapis cezası

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İngiltere'de 9 Türk'e ağır hapis cezası

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz mayıs ayında üç kişiyi darp eden ve çevredekilere asitle saldıran 9 Türk'e toplamda 60 yıla kadar hapis cezası verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 Mayıs 2018 günü yerel saatle sabah 05:00'de yaşanan olayda Öner Ardıç adlı şahıs ve bir başkası arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını da çağıran Ardıç, olayı görüntüleyen kişiye de saldırdı.

O an sokaktan geçenlerin kavgaya müdahale etmesi olayı daha da büyüttü. 24 yaşındaki Hüseyin Önel'in Hackney bölgesinde bir mekandan çıkan kişilere asitle saldırması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Türk asıllı saldırganların etraftakilere homofobik küfürler savurduğu da belirtildi.

Şüpheliler olayın ardından üç farklı araca binerek kaçtı.

Londra polisinde yapılan açıklamada, Hüseyin Önel'in arabadan şişe aldığı, şişe içindeki spreyi sokaktakilerin yüzüne sıktığı ve olaya karışan Türk asıllı vatandaşların da çete üyesi olduğu belirtildi.

Karar duruşması geçtiğimiz 17 Ocak tarihinde görülen sanıklardan Hüseyin Önel'e 20 yıl, Öner Ardıç'a 17 yıl, Mehmet Tekağaç'a 17 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Olaya karışan Güven Ulaş, Mustafa Kızıltan, Serkan Kızıltan, Turgut Adakan, Yaşam Erdoğan ve Ümit Kaygısız 18 ila 30 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

 

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