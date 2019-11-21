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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: COUNTER TERRORISM POLICING NORTH EAST
21.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

İngiltere'de 16 yaşındaki neo-Nazi çocuk 'terör saldırısı hazırlığı yapmaktan' suçlu bulundu

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İngiltere'de 16 yaşındaki neo-Nazi çocuk 'terör saldırısı hazırlığı yapmaktan' suçlu bulundu

İngiltere'nin kuzeydoğu şehri Durham'da 16 yaşındaki neo-Nazi bir çocuk, 'kaçınılmaz ırk savaşları' ve muhtemel saldırı hedefleriyle ilgili günlüğüne yazdıkları nedeniyle 'terör saldırı hazırlığında olmaktan' suçlu bulundu.

Çocuk, 'gerilla savaşları' için Durham'da tespit ettiği bazı bölgeleri el kitapçığı haline getirdi.

Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada erkek çocuğun kendisini 'doğuştan sadist' olarak tanımladığı belirtildi.

16 yaşındaki neo-Nazi, İngiltere'de 'terör saldırısı hazırlığında olmakla' suçlanan en genç zanlı oldu.

Mahkeme jürisi, yasal gerekçelerle ismi açıklanmayan çocuğu Ekim 2017'de bu yılın Mart ayında terör saldırısı planladığı hükmüne vardı.

Çocuk ayrıca 'terörist yayınlar yaymak, terör bağlantılı makaleler bulundurmak ve terör saldırısında kullanılmak üzere belgeler bulundurmaktan' da suçlu bulundu.

İngilterede 16 yaşındaki neo-Nazi çocuk terör saldırısı hazırlığı yapmaktan suçlu bulundu

Saldırı ayrıntıları

Çocuğun hazırladığı el kitapçığında 'saldırı yöntemleri' ve publar, postaneler, okullar gibi 'saldırılacak bölgeler' hakkında ayrıntılar bulunduğu ifade edildi.

El kitapçığında bölgedeki sinagoglara molotofkokteyli saldırı düzenleme planları da olduğu belirtildi.

Neo-Nazi olduğunu reddeden çocuk, yalnızca internette ve günlüğünde 'radikal bir karakter' yarattığını söyledi.

İngiltere'nin kuzeydoğu bölgesinin Terörle Mücadele Birimi Başkanı Martin Snowden, "Bu ergenin benimsediği aşırı sağ görüşler ve nefret dili kaygı verici" dedi.

Tutuklu bulunan çocuk hakkındaki ceza 7 Ocak'ta açıklanacak.

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