İngiltere ve Hollanda’da bıçaklı saldırı
Dün Avrupa, Londra ve Lahey’deki iki bıçaklı saldırıyla sarsıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’nın göbeğinde gerçekleşen terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı tedavi altında. Saldırgan öldürüldü. Hollanda’nın başkenti Lahey’deki saldırıda ise en az 3 kişi yaralandı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da, kentin merkezindeki London Bridge’de (Londra Köprüsü) düzenlenen bıçaklı saldırıda dün iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıda toplam kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmazken 3 yaralının hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi. Vurulan şüphelinin üzerinde sahte patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş yelek bulundu. Yaşananlar üzerine iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra’da seçim kampanyalarını askıya aldığını duyurdu. Başbakan Boris Johnson, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesinin toplanacağını açıkladı. Olay terör vakası olarak soruşturuluyor. Hollanda’nın başkenti Lahey’de de dün akşam saatlerinde işlek bir alışveriş caddesinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyla ilgili olarak 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişinin arandığı bildirildi. Polis olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı. “Black Friday” (Kara Cuma) indirimi nedeniyle saldırının düzenlendiği Grote Marktstraat’taki (Büyük Pazar Sokağı) mağazalar açıktı.
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