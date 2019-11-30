İngiltere ve Hollanda’da bıçaklı saldırı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere ve Hollanda’da bıçaklı saldırı
GeriDünya İngiltere ve Hollanda’da bıçaklı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İngiltere ve Hollanda’da bıçaklı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere ve Hollanda’da bıçaklı saldırı

Dün Avrupa, Londra ve Lahey’deki iki bıçaklı saldırıyla sarsıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’nın göbeğinde gerçekleşen terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı tedavi altında. Saldırgan öldürüldü. Hollanda’nın başkenti Lahey’deki saldırıda ise en az 3 kişi yaralandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, kentin merkezindeki London Bridge’de (Londra Köprüsü) düzenlenen bıçaklı saldırıda dün iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıda toplam kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmazken 3 yaralının hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi. Vurulan şüphelinin üzerinde sahte patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş yelek bulundu. Yaşananlar üzerine iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra’da seçim kampanyalarını askıya aldığını duyurdu. Başbakan Boris Johnson, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesinin toplanacağını açıkladı. Olay terör vakası olarak soruşturuluyor. Hollanda’nın başkenti Lahey’de de dün akşam saatlerinde işlek bir alışveriş caddesinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyla ilgili olarak 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişinin arandığı bildirildi. Polis olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı. “Black Friday” (Kara Cuma) indirimi nedeniyle saldırının düzenlendiği Grote Marktstraat’taki (Büyük Pazar Sokağı) mağazalar açıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle