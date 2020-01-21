İngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi.

Anlaşma, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine enkaza girme veya enkazdaki objeleri çıkarma ruhsatlarını kabul veya reddetme yetkisi tanıyor.

İngiltere Denizcilik Bakanı Nusrat Ghani, yaptığı açıklamada, "Enkazı korumak için ABD'yle yapılan bu önemli anlaşma, bin 500'den fazla kişinin ebedi istirahatgahının hassasiyet ve saygıyla muamele göreceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

BİN 514 KİŞİ ÖLDÜ

Ghani, İngiltere'nin enkaza daha fazla koruma sağlamak için diğer Kuzey Atlantik devletleri ile yakın iş birliği içinde çalışacağını da belirtti.

Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaptığı ilk seferinde buz dağına çarparak batmıştı.

Kazada, bin 514 kişi hayatını kaybederken, geminin enkazı 1985 yılında uluslararası sularda bulunmuş ancak koruma altına alınmamıştı.