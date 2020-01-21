MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı
GeriDünya İngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 18:33,Son Güncelleme:/

İngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi.

Anlaşma, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine enkaza girme veya enkazdaki objeleri çıkarma ruhsatlarını kabul veya reddetme yetkisi tanıyor.
İngiltere Denizcilik Bakanı Nusrat Ghani, yaptığı açıklamada, "Enkazı korumak için ABD'yle yapılan bu önemli anlaşma, bin 500'den fazla kişinin ebedi istirahatgahının hassasiyet ve saygıyla muamele göreceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

BİN 514 KİŞİ ÖLDÜ

Ghani, İngiltere'nin enkaza daha fazla koruma sağlamak için diğer Kuzey Atlantik devletleri ile yakın iş birliği içinde çalışacağını da belirtti.

Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaptığı ilk seferinde buz dağına çarparak batmıştı.

Kazada, bin 514 kişi hayatını kaybederken, geminin enkazı 1985 yılında uluslararası sularda bulunmuş ancak koruma altına alınmamıştı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle