İngiltere tarihini değiştirecek Viking definesi
İngiltere’de iki hazine avcısının dedektörlerle keşfedip çaldığı 3 milyon sterlin (22 milyon TL) değerindeki Viking definesinin İngiltere tarihini değiştirebileceği belirtiliyor.
George Powell ve Layton Davis adlı iki defineci 2015’te Herefordshire’da yaptıkları kazıda yaklaşık 300 sikke bulmuş ve hazineyi saklama suçlarından hüküm giymişti. 1100 yıllık sikkelerin bir yüzünde Wessex Kralı Alfred, diğer yüzünde Mercia Kralı İkinci Ceowulf’un resimlerinin olması nedeniyle tarihçiler bu iki krallığın o dönemde, bugüne kadar bilinmeyen bir ittifakın içinde olabileceğini düşünüyor. Bu da geçmişte bağımsız krallıklar tarafından yönetilen İngiltere’nin birleşmesinin, tahmin edilenden çok daha erken başladığını gösteriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle