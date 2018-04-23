İngiltere Tahtının 5. varisi
İngiltere tahtının iki numaralı vârisi Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 3 kilo 800 gramlık bebeğin erkek olduğu açıklandı.
Prens William ile Kate Middleton çiftinin daha önce bir oğlu (Prens George) ve bir kızı (Prenses Charlotte) olmuştu.
Düşes Kate Middleton, üçüncü doğumunu da yine Londra’daki St. Mary’s Hastanesi’ndeki Lindo Wing Kliniği’nde yaptı.
Bebek, Hıristiyan dünyası için kutsal olan Aziz George Günü’nde doğdu.
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