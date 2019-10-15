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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." dedi.

The Times gazetesinin haberine göre, dün Londra'da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesindeki oturumda konuşan Wallace, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Wallace, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi hedef alan Alman parlamenterin askeri harekatının Birleşmiş Milletler sözleşmesinin "kendini savunma" kavramı kapsamına girip girmediği ve NATO'nun ortak savunmayı öngören 5. maddesi kapsamında sayılıp sayılmayacağı sorusu üzerine Wallace, "Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve biz bu süreçte insan haklarına riayet edilmesini temine çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna da itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

 

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