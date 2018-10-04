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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

İngiltere, Rusya'yı siber saldırı ile suçladı

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İngiltere, Rusya'yı siber saldırı ile suçladı

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun Batı ülkelerini hedef alan bir dizi siber saldırının arkasında olduğunu öne sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun bulunduğunu iddia etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GRU'nun İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde siber saldırıları gerçekleştiren gruplarla ilişkili olduğu iddia edildi.

Bakanlık, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) bulgularına göre siber saldırıları düzenleyen grupların aslında GRU'ya bağlı olduğunu savundu.

"Bu saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, çok sayıda ülkenin vatandaşlarını etkilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda bazı Rus şirketlerinin de etkilendiği belirtildi.

GRU'yu "gizlice uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların altını oymakla" suçlayan bakanlık, Rus istihbarat servisinin "Fancy Bear", "Voodoo Bear", "APT28", "Sofacy", "Pawnstorm", "Sednit", "CyberCaliphate", "Cyber Berku", "BlackEnergy Actors", "STRONTIUM", "Tsar Team" ve "Sandworm" adlı hacker gruplarını yönettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı GRU'nun düzenlediği saldırılar arasında geçen yıl ekim ayında meydana gelen ve Kiev metrosunu, Odessa Havalimanını, Rusya'nın merkez bankası ile iki Rus medya kurumunu etkileyen "BadRabbit" zararlı yazılımınım da yer aldığını bildirdi.

Bakanlık, 2015-2017 yıllarında bir İngiliz televizyon kanalının elektronik postalarının ele geçirilmesi, ABD'nin Ulusal Demokratik Kongresinin bilgisayarlarının hacklenmesi ile Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) gizli tıbbi kayıtlarının çalınmasının arakasında da GRU'nun bulunduğunu kaydetti.

SKRİPAL İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İngiltere daha önce de GRU'yu çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutmuştu.

İngiliz polisi, Skripal olayının faili olarak iki Rusya vatandaşının fotoğraflarını yayımlamış ve isimlerini Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Son olarak Borişov'un aslında GRU'da albay rütbesiyle görev yapan Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğu ileri sürülmüştü.

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