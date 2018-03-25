İngiltere-Rusya krizi tırmanıyor!
İngiltere ile Rusya arasında ciddi krizin patlak vermesine yol açan eski Rus ajan Sergey Skripal’ın Londra’da zehirlenmesi olayı diplomasi dilinin dışına taşarak 'mahalle kavgası' hali almaya başladı.
Zehirlenme olayında kullanıldığı söylenen “Noviçok” zehirli gaz krizinde Londra’nın neredeyse tüm Avrupa ülkeleri ve ABD’yi yanına çekme adımı ardından bugün açıklama yapan Moskova, “Görülmedik ukalalık”, “Uluslararası eşkıyalık” ifadeleriyle İngiltere’ye yüklendi.
"RUSYA'NIN SAÇMALIKLARLA UĞRAŞACAK VAKTİ YOK"
İngiltere adresinde sert ifadeleri Rus NTV televizyon kanalına çıkarak kullanan Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Devlet Başkanı Putin, İngiltere’nin asılsız suçlama ve davranışları karşısında gördüğünüz gibi soğukkanlılığını korumaya çalışıyor. Gerçi onların son adımları görülmedik ukalalık ve uluslararası ilişkilerde eşkıyalık olarak tanımlamak mümkün. Putin’in görüşü belli. İngilizlere siz önce kendiniz orada ne olduğunu çözün ve ancak ondan sonra bizim kapımızı çalın şeklinde. Rusya’nın bu saçmalıklarla uğraşacak vakti yok” dedi.
4 mart tarihinde İngiltere’de “Noviçok” adındaki kimsalas silah kullanılarak Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesinden sonra İngiltere 23 Rus diplomata kapıyı göstermişti. Bir hata sonra Rusya’da karşılık vererek 23 İngiliz diplomatı Rusya’da istenmeyen kişi ilan etmişti. Ardından karşı adım atan İngiltere Avrupa Birliği üle ülkeleri ikna ederek AB’nin Rusya’daki elçisini geri çekme kararını aldırmıştı. Ayrıca önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’da çalışan bir dizi Rus diplomatın kovulacağı sinyalini verdi.
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