İngiltere, Rus uçağını köpekle aradı
RUSYA ile İngiltere arasında patlak veren eski Rus ajanı Sergey Skripal’in Salisbury’de zehirlenmesiyle ilgili kriz olanca şiddetiyle sürüyor. Karşılıklı diplomat sınır dışı etme kararlarının ardından krizi derinleştirecek bir başka gelişme de sivil havacılık alanında yaşandı.
PİLOT ANLATIYOR
Önceki gün Moskova’dan Londra’ya uçan Rus Aeroflot Havayolları’na ait yolcu uçağının İngiliz güvenlik güçleri tarafından köpeklerle aranması Rusya’nın tepkisini çekti. Rus yolcu uçağının pilotu Vitaliy Mitrofanov, RİA ajansına yaptığı açıklamada “Londra’daki Heathrow havalimanına inişimizden birkaç dakika sonra 4-5 görevli köpeklerle uçağın kapısına dayandı. Arama yapacaklarını belirterek uçağı terk etmemizi istediler. Herhangi tutanak olmaksızın yapılmak istenen aramaya itiraz ettim. Beni kokpite kapatarak uçakta yaklaşık 7 dakika devam eden arama yaptılar” dedi.
Bunun üzerine Rusya Dışişleri tekrar devreye girerek Londra’ya nota verdi ve niye böyle bir aramaya ihtiyaç duyulduğunu sordu. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, benzer önlemlerin İngiliz havayolu şirketlerine karşı da alınabileceği uyarısında bulundu.
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