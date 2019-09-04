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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
04.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

İngiltere parlamentosu karıştı: Dik otur

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İngiltere parlamentosu karıştı: Dik otur

İngiltere parlamentosunda 'anlaşmasız Brexit'i önleyici yasa tasarısının gündeme getirilmesi tartışılırken, Muhafazakar Parti'nin Brexit yanlısı Avam Kamarası lideri Jacob Rees-Mogg'un parlamentoda yayılarak oturması diğer milletvekillerinin tepkisini çekti. Rees-Mogg, parlamentoyu küçük görmek ve saygısızlık yapmakla suçlandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Anna Turley, Twitter hesabından Rees-Mogg'un yan gelip yatması için "kibrin, caka satmanın, saygısızlığın ve parlamentomuzu hakir görmenin vücut bulmuş hali" dedi.

Parlamentoda görüşmeler yürütülürken Rees-Mogg'a seslenen Yeşiller Partisi'nden milletvekili Caroline Lucas da bu tavrın 'küçümseyici' olduğunu söyledi ve "Bu gece konuşulanlar çok sıkıcıymış gibi, Avam Kamarası lideri üç kişilik koltuğa yayılıp uzanmış halde" dedi.

 Rees-Mogg'un tavrı Twitter'da da eleştirildi. Bazı Twitter kullanıcılar bu tavrı saygısızca bulup Avam Kamarası liderine "Dik otur! Senin Avam Kamarası lideri gibi davranman lazım. Plajların ön sırasındaki şezlonga oturmuyorsun, biraz saygı göster" diye seslendi.

Parlamentoda tartışmalar yapılırken Rees-Mogg'un gözleri kapalı koltuklara uzanmış, kahkaha atarken çekilen görüntüleri ekrana yansıyordu.

Rees-Mogg, koltuklara uzanmadan önce yaptığı konuşmada, anlaşmasız Brexit'i önlemeye çalışan milletvekillerinin öne sürdüğü yasa tasarısını 'anayasal olarak uygunsuz' olarak tanımlamıştı.

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