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    İngiltere muhalefeti 'Türkiye-AB ilişkisini' örnek gösterdi

    BBC Türkçe
    26.02.2018 - 17:43 | Son Güncelleme:

    İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn İngiltere'nin AB ile 'Türkiye benzeri' bir ilişki kurabileceklerini söyledi.

    İngiltere muhalefeti Türkiye-AB ilişkisini örnek gösterdi

    İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ardından (Brexit) Brüksel ile Türkiye'ninkine benzer bir ilişki kurulabileceğini söyledi.

    Partisi'nin Brexit yaklaşımını açıkladığı konuşmasında Corbyn, Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile kalıcı Gümrük Birliği'ne girmesini desteklediğini ifade etti.
    İngiltere'de Coventry Üniversitesi'nde konuşan Corbyn, "AB üyesi olmadan AB'ye coğrafi olarak yakın olan her ülke, ister Türkiye, İsviçre ya da Norveç olsun AB ile yakın ilişki içinde. Ve bunların bazıları diğerlerine göre daha avantajlı" dedi.

    Corbyn İngiltere'nin Mart 2019'da başlayan Brexit sonrası iki yıllık geçiş döneminde de İşçi Partisi'nin Gümrük Birliği'ni desteklediğini söyledi.

    'AB İLE YENİ VE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ'

    İşçi Partisi lideri "Britanya kendine has bir ilişki kuracak. İşçi Partisi ortak pazara gümrüksüz erişim ile mevcut haklar, standartlar ve korumaların da dahil olduğu yeni ve güçlü bir ilişki için müzakere edecek" dedi.

    İngiltere Başbakanı Theresa May ise ülkesinin Brexit sonrası hem AB ortak pazarından hem de Gümrük Birliği'nden çıkacağını açıklamıştı.

    İngiltere muhalefeti Türkiye-AB ilişkisini örnek gösterdi

    Etiketler: son dakika , haberler , İNGİLTERE
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