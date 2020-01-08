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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 12:09,Son Güncelleme:/

İngiltere, İran'ın füze saldırılarını kınadı

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İngiltere, İran'ın füze saldırılarını kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarını kınayarak bu ülkeyi, gerilimi düşürmeye çağırdı.

Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiliz askerleri dahil koalisyon güçlerini barındıran askeri üslere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
"İran'ı bu tehlikeli ve pervasız saldırıları yinelememeye, bunun yerine acilen gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Raab, saldırıda balistik füze kullanıldığı ve ölü ile yaralılar olduğuna dair haberlerden de kaygı duyduklarını belirtti.
Raab, "Orta Doğu'da bir savaş, sadece DEAŞ'a ve diğer terör gruplarına yarar." değerlendirmesinde bulundu.

VURULAN ÜSLERDE İNGİLİZ ASKERLERİ ZARAR GÖRMEDİ

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığı, Irak'ta vurulan üslerde koalisyon içinde yer alan İngiliz askerlerinin zarar görmediğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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