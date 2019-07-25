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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İngiltere, İran’a arabulucu göndermiş

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İngiltere, İran’a arabulucu göndermiş

İran, Hürmüz Boğazı’nda el konulan tankerin bırakılması için İngiltere’nin arabulucu gönderdiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim haber ajansında yer alan açıklama İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in makamından yapıldı. Büroya başkanlık eden Ayetullah Muhammed Muhammedi Gülpayegani konuyla ilgili açıklamasında geçmişte İngiltere’nin İran’daki sömürgeci varlığına atıfta bulunarak “İran’da bir zamanlar bakanlar ve milletvekilleri atayan bir ülke, arabulucu gönderip gemisinin serbest bırakılmasını rica etme noktasına geldi” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran Devrim Muhafızları’nın İngiliz bandıralı ‘Steno Impero’ petrol tankerine Hürmüz Boğazı’nda el koymasını övdü. Ruhani, operasyonu “güçlü, titiz, profesyonel” olarak niteleyerek “Sanıyorum tüm dünya Basra Körfezi’nde güvenliği sağladığı için İran Devrim Muhafızları’na müteşekkir olmalıdır” dedi. Önceki hafta, İngiltere kontrolündeki Cebelitarık Boğazı’nda bir İran tankerine el konmasının ardından İran da Hürmüz’de İngiliz tankerine el koymuştu. Ruhani, benzer adım atması halinde Steno Impero’nun salıverilebileceğini belirtti.

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