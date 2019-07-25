İngiltere, İran’a arabulucu göndermiş
İran, Hürmüz Boğazı’nda el konulan tankerin bırakılması için İngiltere’nin arabulucu gönderdiğini duyurdu.
Yarı resmi Tesnim haber ajansında yer alan açıklama İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in makamından yapıldı. Büroya başkanlık eden Ayetullah Muhammed Muhammedi Gülpayegani konuyla ilgili açıklamasında geçmişte İngiltere’nin İran’daki sömürgeci varlığına atıfta bulunarak “İran’da bir zamanlar bakanlar ve milletvekilleri atayan bir ülke, arabulucu gönderip gemisinin serbest bırakılmasını rica etme noktasına geldi” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran Devrim Muhafızları’nın İngiliz bandıralı ‘Steno Impero’ petrol tankerine Hürmüz Boğazı’nda el koymasını övdü. Ruhani, operasyonu “güçlü, titiz, profesyonel” olarak niteleyerek “Sanıyorum tüm dünya Basra Körfezi’nde güvenliği sağladığı için İran Devrim Muhafızları’na müteşekkir olmalıdır” dedi. Önceki hafta, İngiltere kontrolündeki Cebelitarık Boğazı’nda bir İran tankerine el konmasının ardından İran da Hürmüz’de İngiliz tankerine el koymuştu. Ruhani, benzer adım atması halinde Steno Impero’nun salıverilebileceğini belirtti.
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