İngiltere, Emma’ya karşı orduyu göreve çağırdı

İSKOÇYA’nın başkenti Edinburgh’da askerler, yaklaşık 200 yoğun bakım ünitesi çalışanının hastaneye gidememesi veya işten ayrılamaması sebebiyle bu kişilerin ev ve iş yerlerine nakillerini sağladı. Ayrıca İskoçya genelinde yaklaşık 15 mahkeme, hava koşulları nedeniyle bugün görülecek duruşmaları haftaya erteledi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, özellikle buzlanmanın karayollarında çok sayıda kazaya sebep olduğu veya sürücülerin yollarda kaldığını anımsatılarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiği yinelendi.

Dün akşam saatlerinde arıza yapan birkaç trendeki yüzlerce yolcu, bu sabaha kadar tahliye edilmeyi bekledi.

YOLA ÇIKMADAN BİLGİ ALIN

Ada genelinde 20’den fazla demiryolu firmasının seferlerinde aksamalar devam ediyor.

Ulusal Demiryolundan yapılan açıklamada yola çıkılmadan önce firmalarla iletişime geçilerek seferlere ilişkin bilgi alınması tavsiye edildi.

Başkent Londra’dan havalimanlarına ulaşım sağlayan trenlerde yaşanan aksamalar da devam ediyor. Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosundaki bazı hatların sinyal kutuları don nedeniyle devre dışı kaldı. Bazı işverenler, personeline evden çalışma olanağı tanıdı.

Salı gününden itibaren etkili olan kötü hava koşulları sebebiyle çok sayıda uçuş ya iptal edildi ya da rötarlı olarak yapıldı.

UÇAKLAR HAVALANAMADI

İskoçya’daki Glasgow Havalimanı hizmetlerin bugün devreye alınacağını belirterek muhtemel iptal ve rötarlara karşı yolcuları uyardı. İrlanda’daki Dublin Havalimanı tüm uçuşların cumartesiye kadar askıya alındığını duyururken Galler’deki Cardiff Havalimanından yapılması planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi. Başkent Londra’daki Heathrow, Gatwick ve City havalimanlarında ise iptaller ve rötarlar yaşandı.

Emma Fırtınasının neden olduğu kuvvetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu İngiltere ve Galler’de yaklaşık 10 bin hane, dün geceyi elektriksiz geçirdi.

Ülke genelinde hava koşullarıyla ilgili en yüksek seviye olan kırmızı uyarı, bugün bazı bölgelerde turuncu bazı bölgelerde de sarıya indirildi.

‘DOĞU CANAVARI’ EMMA İLE BİRLEŞMİŞTİ

İngiltere Meteoroloji Kurumu’ndan yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bu gece itibariyle artacağı ve Emma Fırtınasının etkisini orta şiddetli rüzgarlar ve yağmurla göstereceği belirtildi.

Hafta başından bu yana tüm adayı etkisi altına alan ‘Doğu Canavarı’ soğuk hava dalgası, dün Atlantik Okyanusu’ndan gelen ‘Emma Fırtınası’ ile birleşerek bölgede daha fazla tipi ile kuvvetli rüzgarlara sebep olmuştu.