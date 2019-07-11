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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.07.2019 - 20:07, Son Güncelleme:

İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranı arıyor

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İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranı arıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, ülkesinin Washington Büyükelçisinin diplomatik yazışmalarının bilgisayar korsanlığı sonucu değil içeriden birinin sızdırmasıyla basında yer aldığını söyledi.

Duncan, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın "beceriksiz" olduğu ifadesinin yer aldığı gizli diplomatik yazışmalarının sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Trump'ın "çok aptal bir adam" diyerek tepki göstermesi sonrası istifa eden Darroch'a yeni bir görev verilebileceğini belirten Duncan, "Şu anda, bunun (sızıntı) bilgisayar korsanlığından kaynaklandığına dair bir delil yok. Dolayısıyla yasa dışı olarak bu yazışmaları dolaşıma sokan sistem içindeki kişiyi bulmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

İSTİFAYA GİDEN SÜREÇ

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar baskısı Mail On Sunday, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmıştı.

Yazışmalarda Darroch, ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Darroch'a sahip çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını bildirmişti.
Bu açıklamanın ardından Büyükelçi Darroch, "görevini dilediği gibi icra etmesinin imkansız hale geldiğini" belirterek, istifa ettiğini duyurmuştu.

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