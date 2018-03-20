İngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması
GeriDünya İngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
20.03.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

İngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Türkiye vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de süresiz oturma hakkının kaldırılmasıyla ilgili “Birincisi; bu karar 16 Mart’ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önce başvuranları etkilemeyecektir. İkincisi; bu kararın, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışı ile yani Brexit ile ilgisi yoktur” dedi.

Dominic Chilcott, Ankara Anlaşması hakkındaki bir mahkeme kararına ilişkin olarak son günlerde basında çıkan haberlere dair bir açıklama yaptı. Ankara Anlaşması'nın geçerliliğini korumaya devam edeceğini vurgulayan Chilcott, "Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık'ta yaşamak üzere başvuru yapmaya devam edebilir. Birleşik Krallık'ta bir iş kurmayla bağlantılı talepleri karşıladıkları sürece, bunu 3 yıllık bir süre için yapabilirler" dedi.

'HÜKÜMETİN DEĞİL MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR'

Kararın, İngiltere hükümetinin bir kararı olmadığını ve bir mahkeme kararına dayandığını ifade eden Chilcott, "Mahkemenin verdiği karar, Ankara Anlaşması'ndaki hususları netleştirmektedir. Mahkeme, Türk vatandaşlarının, 3 yıllık ticari vizeyi Birleşik Krallık'ta istedikleri süre kadar kalma iznine çevirmesinin, anlaşma şartlarında yer almadığına karar vermiştir. Mahkeme, Ankara Anlaşması temelinde, Türk iş insanlarının, Birleşik Krallık'a gelerek iş kurmalarının mümkün olmadığını söylememiştir. Bunu tabii yapabilirler; ve Birleşik Krallık bunu yapmalarından memnuniyet duyacaktır" diye konuştu.

'KARARIN BREXIT'LE İLGİSİ YOK'
Burada iki ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Chilcott, şunları kaydetti:

"Birincisi; bu karar 16 Mart'ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önce başvuranları etkilemeyecektir. İkincisi; bu kararın, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışı ile yani Brexit ile ilgisi yoktur. Belirttiğim gibi, bu sadece, anlaşmanın, mevcut haliyle, doğru şekilde nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayan bir mahkeme kararından kaynaklanan teknik bir değişikliktir.

Tekrar etmek gerekirse; Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık'ta iş kurmak ve yaşamak üzere tek seferde 3 yıla kadar başvuru yapmaya devam edebilir. 3 yıldan sonra, bir 3 yıl daha kalmak için başvurabilir vesaire.

İki ülke arasındaki ticari ortaklık ve ikili ticaret, Birleşik Krallık hükümeti için çok büyük önem taşımaktadır. Birleşik Krallık'ta iş yapan Türk insanlarının katkısına büyük değer veriyoruz. Ankara Anlaşması, Birleşik Krallık'a gelip yatırım yapan Türk işadamları/işkadınları için önemli bir araç olmaya devam edecektir."

DEĞİŞİKLİK KARARINA YOL AÇAN DAVA

İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ankara Anlaşması kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularının artık kabul edilmeyeceği bildirmiş, yeni başvuru alınmayacağını, ama bugüne kadar yapılan başvuruların sonuçlandırılacağını kaydetmişti.

Türkiye 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuştu. 1963 yılında Türkiye yurttaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı. İngiltere'de Türkiye yurttaşları, bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Değişiklik kararı, anlaşma kapsamında süresiz oturum için yaptığı başvuru reddedilen Hacer Aydoğdu ile 2 yaşındaki oğlunun itirazları üzerine başlayan yargı sürecinin sonucuna bağlı olarak alındı. Hacer Aydoğdu'nun süresiz oturum başvurusu 23 Eylül 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Eşi İngiltere'de süresiz oturum hakkı alan Aydoğdu'nun aile üyesi olarak aynı amaçla yaptığı başvurunun reddedilmesi, İngiltere'de eşi ile en az 2 yıl yaşamış olmamasıyla gerekçelendirmişti.

Bakanlık kararının iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Aydoğdu, davayı geçen yıl kazanmıştı. Ancak mahkeme kararında, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı yorumlara yer verilmişti, Türkiye vatandaşları ile aile üyelerinin başvurularının Ankara Anlaşması kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı, mahkemenin Ankara Anlaşması ile ilgili yorumunun ima ettiği sonuçları değerlendirme sürecinde başvuruları kabule devam etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Markette ödeme kavgası çıktı... EL bombası patladı

İngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması

Çavuşoğlu’dan OHAL mesajı

Seks düellosu: Bir kadın 30 gün boyunca seks yaparsa ne olur?