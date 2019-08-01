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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleriİngiltere bu Türk'ü konuşuyor.... Ünlülerin de gittiği restoranda çığlıkları duyar duymaz koştu
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Dünya
DHA
01.08.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

İngiltere bu Türk'ü konuşuyor.... Ünlülerin de gittiği restoranda çığlıkları duyar duymaz koştu

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Türk restoranının müdürü Cem Canpolat (34), müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.

Londra’nın merkezindeki Waterloo’da bulunan ünlülerin sıkça uğradığı bir restoranın müdürü olan Canpolat, bir müşterinin yemek yerken boğazına kaçan köfteyi 'Heimlich Manevrası' ile çıkardı. Müşterinin hayatını kurtaran Canpolat, İngiliz basınında haber oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşterilerden birinin yemek yerken soluk borusuna yemek kaçtı. Müşterinin eşinin çığlıklarını duyan restoran müdürü Canpolat, ilk yardım derslerinde öğrendiği 'Heimlich Manevrası' yöntemini (karnın altına güçlü bir baskı uygulanarak, tıkayan cismi soluk borusundan ani bir hamleyle çıkarmak) uygulayarak müşterinin hayatını kurtardı.

Restoranın güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde Canpolat’ın müşterinin hayatını kurtardığı anlar görülüyor.

İngiltere bu Türkü konuşuyor.... Ünlülerin de gittiği restoranda çığlıkları duyar duymaz koştu
İngiliz basınının övgüyle bahsettiği restoran müdürü Canpolat, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olaya İngiliz medyası oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Misafirlerimizden birinin yaşadığı boğulma vakasına eğitimlerde öğrendiğimiz manevra ile müdahale ederek hayatta kalmasını sağladım. Yaşanmamasını tercih ederdik ama o anda orada olduğum için mutluluk duyuyorum tabii ki. Yaklaşık 3-4 saniye içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Çok düşünme fırsatım yoktu, hemen müdahale etmem gerektiğini düşünüp hayatını kurtardım misafirimizin. İngiliz medyası ve misafirlerimiz tarafından ilgi gösterildi. Bu olayla ilgili çok sayıda e-mailler ve telefonlar alıyoruz. Bu ilgiden de tabi ki bir Türkiyeli olarak memnuniyet duyuyorum" dedi.

İngiltere bu Türkü konuşuyor.... Ünlülerin de gittiği restoranda çığlıkları duyar duymaz koştu

Çok sayıda ünlü ismi ağırladıklarını da belirten Canpolat, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Sir Oliver Letwin ve 'Harry Potter' ve 'Yüzüklerin Efendisi' gibi filmlerin oyuncularının müşterisi olduğunu da sözlerine ekledi.

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