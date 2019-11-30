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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.11.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

İngiltere bu olayı konuşuyor... 'Kahraman' katil çıktı!

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İngiltere bu olayı konuşuyor... 'Kahraman' katil çıktı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, erken tahliye uygulamasının işe yaramadığını belirterek, buna son verilmesini istedi. Öte yandan İngiliz medyası, saldırgana müdahale edenlerin arasında yer alan James Ford'un cinayetten mahkum olduğu belirlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı saldırının failinin terör suçundan aldığı 16 yıllık hapis cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 

Yerel medyaya göre, dünkü saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 28 yaşındaki Usman Khan, 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildi.

İnfaz kanunları çerçevesinde cezasının yarısını çeken saldırgan, Aralık 2018'de şartlı tahliye edildi. Tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edilen saldırganın hapis cezasının tamamını çekmeden serbest bırakılması ülkede tartışmaya neden oldu.

Başbakan Boris Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, erken tahliye uygulamasının işe yaramadığını belirterek, "Bu olayda olduğu gibi bu konuda çok sayıda kanıt var." dedi. Johnson, uygulamaya son verilmesi çağrısı da yaptı.

Bu arada olayın gerçekleştiği Londra Köprüsü'nün bir süre daha kapalı kalacağı ifade edildi.

YANGIN TÜPÜ VE DENİZ GERGEDANI BOYNUZUYLA MÜDAHALE

Vatandaşların saldırgana yangın tüpü ve deniz gergedanı boynuzu ile müdahale ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, bir kişinin saldırgana yangın tüpüyle toz sıktığı, başka bir kişinin de Khan'ı deniz gergedanı boynuzuyla sıkıştırdığı görüldü.

Deniz gergedanı boynuzunun saldırının başladığı ve eski balıkçı marketi Fishmongers Hall adlı binanın duvarından alındığı belirtildi.

Saldırının binada yapılan mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı daha sonra Londra Köprüsü'nde devam ettiği belirtilmişti.

"KAHRAMAN" KATİL ÇIKTI

Öte yandan İngiliz medyası, saldırgana müdahale edenlerin arasında yer alan James Ford'un cinayetten mahkum olduğu belirlendi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, öğrenme güçlüğü olan 15 yaşındaki Amanda Champion adlı kızı boğarak öldüren James Ford, 2004 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi.

İngiltere bu olayı konuşuyor... Kahraman katil çıktı

Ancak infaz kanunları çerçevesinde 15 yıl hapiste kalan ve daha sonra açık cezaevine alınan katilin, saldırı günü de izinli olarak dışarıya çıktığı belirtildi.

Kızın teyzesi Angela Cox, açıklamasında, "O bir kahraman değil. O, izinli olarak dışarı çıktığını bilmediğimiz bir katil. Engelli bir kızı öldürdü. O bir kahraman değil, kesinlikle değil." dedi.

POLİS TARAFINDAN VURULDU

Dün saat 14.00 sıralarında, 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

İngiltere bu olayı konuşuyor... Kahraman katil çıktı

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

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