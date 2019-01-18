Ä°ngiltere Brexit'i ertelemeyi düÅŸünmüyor
Ä°ngiltere'nin, Avrupa BirliÄŸi'den (AB) ayrÄ±lma (Brexit) tarihini, erteleme Ã¶nerilse bile kabul etmeyeceÄŸi bildirildi.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan habere gÃ¶re, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, AB tarafÄ± Brexit tarihini ertelemeyi Ã¶nerse bile bu teklifi kabul etmeyecek.
Ãœyelerin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini dÃ¼zenleyen Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin Brexit iÃ§in Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼re 29 Mart'ta dolacak.
Normal sÃ¼recin iÅŸlemesi durumunda Ä°ngiltere o tarihte AB'den anlaÅŸarak veya anlaÅŸmasÄ±z olarak resmen ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.
Ä°ngiltere, 23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de 50. maddeyi iÅŸleterek ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle