İngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı
GeriDünya İngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
07.04.2018 - 00:31, Son Güncelleme:

İngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir kez daha, çifte ajan Sergey Skripal ve kızının 'Rusya'nın sahip olduğu kimyasal bir silahla' öldürülmek istendiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Skripal ve kızının sağlık durumunun iyiye gitmesinden dolayı memnuniyet duyulduğu da bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından Skripal'lerin sağlık durumuna ilişkin gelişmeyle ilgili açıklama yapıldı.

"Bay Skripal ile kızı Yulia'nın iyileşmesinden dolayı çok memnunuz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Açık olalım bu, Rusya'nın sahip olduğunu bildiğimiz yasa dışı bir kimyasal silah kullanılarak yapılan bir cinayet girişimidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada İngiltere basını, ailesini ziyaret etmek üzere İngiltere'ye vize başvurusunda bulunan Sergey Skripal'in yeğeni Viktoria Skripal’in vize talebinin göçmen kurallarına aykırı olması sebebiyle İngiltere İçişleri Bakanlığınca reddedildiğini öne sürdü. Ada basınına konuşan bir hükümet kaynağının, Rusya'nın "Viktoria'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi göründüğünü" söylediği iddia edildi.

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, dün düzenlediği basın toplantısında, acil ailevi durumlarda İngiltere'nin bu tür vizeleri 24 saatte çıkarabildiğini belirterek, Viktoria Skripal’in vizesine ilişkin herhangi bir yardım sağlanmaması nedeniyle İngiliz makamlarını eleştirmişti.

NE OLMUŞTU? 
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. İngiltere, olayda, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

İngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı

Motosiklette ‘poposu’ görünen ABD’li modele ‘örtünme cezası’

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?