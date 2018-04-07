İngiltere bir kez daha Rusya'yı suçladı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir kez daha, çifte ajan Sergey Skripal ve kızının 'Rusya'nın sahip olduğu kimyasal bir silahla' öldürülmek istendiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Skripal ve kızının sağlık durumunun iyiye gitmesinden dolayı memnuniyet duyulduğu da bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından Skripal'lerin sağlık durumuna ilişkin gelişmeyle ilgili açıklama yapıldı.
"Bay Skripal ile kızı Yulia'nın iyileşmesinden dolayı çok memnunuz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Açık olalım bu, Rusya'nın sahip olduğunu bildiğimiz yasa dışı bir kimyasal silah kullanılarak yapılan bir cinayet girişimidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu arada İngiltere basını, ailesini ziyaret etmek üzere İngiltere'ye vize başvurusunda bulunan Sergey Skripal'in yeğeni Viktoria Skripal’in vize talebinin göçmen kurallarına aykırı olması sebebiyle İngiltere İçişleri Bakanlığınca reddedildiğini öne sürdü. Ada basınına konuşan bir hükümet kaynağının, Rusya'nın "Viktoria'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi göründüğünü" söylediği iddia edildi.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, dün düzenlediği basın toplantısında, acil ailevi durumlarda İngiltere'nin bu tür vizeleri 24 saatte çıkarabildiğini belirterek, Viktoria Skripal’in vizesine ilişkin herhangi bir yardım sağlanmaması nedeniyle İngiliz makamlarını eleştirmişti.
NE OLMUŞTU?
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. İngiltere, olayda, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.
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