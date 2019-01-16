İngiltere basınında Brexit yorumları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere basınında Brexit yorumları
GeriDünya İngiltere basınında Brexit yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
16.01.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

İngiltere basınında Brexit yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere basınında Brexit yorumları

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'yle yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda ezici bir farkla reddedilmesini, "Tarihi aşağılanma", "Tam bir aşağılanma", "May'in Brexit anlaşması parlamentoda ezildi", "May tarihi bir yenilgi aldı" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

Times, İngiliz siyasi tarihinde şimdiye dek parlamentodaki en büyük yenilgiyi alan başbakan olan May'in, Avrupa Birliği'nden çıkışı ertelemek için giderek artan bir baskı altına girdiğini yazdı.

Gazete, 29 Mart'ta olması öngörülen çıkışa sadece 72 gün kala, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin bir uzlaşma bulunmasına zaman tanınması için, birlikten çıkışı düzenleyen AB Anayasası'nın 50. maddesinin uzatılmasını istediğini bildiriyor.

Hükümet aleyhine güvensizlik oylaması talep eden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de May'e "artık yolun sonuna geldiği" uyarısını yaptığı vurgulanıyor.

May'in ise oylamadaki yenilginin ardından bir çıkış yolu bulunması için tüm partilerle Brexit anlaşmasının geçmesi için nelerin gerektiğini tespit etmek adına görüşmeler yapılmasını önerdiği ve ancak "ana prensiplerinden" vazgeçmeyeceğinin de vurgulandığı aktarılıyor.

Bu ana prensipler arasında gümrük birliğinden çıkış olduğunu vurgulayan Times, bunun İşçi Partisi'nin kırmızı çizgisinin aşılması anlamına geleceğini söylüyor.

Daily Telegraph ise, kabinedeki Brexit yanlılarının Corbyn'e verilecek herhangi bir tavize karşı çıktıklarını ve bunun sadece "sözde Brexit" anlamına geleceğini söylediklerini yazıyor.

Gazete, ufukta bir uzlaşma görülmediği için, başbakanlığın İngiltere'nin AB'den çıkış tarihini erteleme ihtimalini dışlamadığını vurguluyor.

'MAY SÜRECİ BAŞINDAN BERİ YANLIŞ YÖNETTİ'

Guardian ise başyazısında "May'in Brexit anlaşması parlamentodan sağ çıkamadı. Peki ne çıkacak?" diye sorduğu başyazısında, Başbakan'ın süreci en başından bu yana yanlış yönettiğini söylüyor.

May'in parlamentoya sunduğu anlaşmanın içeriğinin, kamuoyunun önünde istediğini söylediği şeylerin tersi olduğunu belirtiyor. Muhafazakâr Parti'nin bir anlaşma isteyenler ve istemeyenler arasında bölündüğünü vurgulayan Guardian, May'in partisindeki bu bölünmeyi çözeceğine, büyüttüğünü söylüyor. Yazı şöyle devam ediyor;

"May, Brexit müzakerelerine AB'yle değil, partisindeki sertlik yanlısı Brexitçilerle başladı. May'in daha sonra çizdiği kırmızı çizgiler, bırakın siyasi rakipleriyle uzlaşmayı, kendi bölünmüş partisini bir araya getirmeyi bile imkânsız hale getirdi. Anlaşması My'in göç saplantısı ve aşırılık yanlısı Brexitçilere verilen tavizlerle şekillendi. Sonuç ise Avrupa'yla ilişkilerin geleceğinin iki yıl daha havada kalacağı 'gözleri bağlı bir Brexit' oldu."

May'in parti politikasını, ulusal çıkarların önüne koymasının, hükümet yeni bir Brexit anlaşması yapmaya çalışırken, ülkenin amaçsızca sürüklenmesi anlamına geleceğini belirten Guardian, başyazıya şu satırlarla son veriyor;

"Brexit referandumundaki sonuç, artmayan maaşlar, bölgesel gelişmişlik farklılıkları ve sermaye birikiminin ruhsuz bir şekliyle geldi. Bunlara yol açan AB değildi ve ayrılmak da çözmeyecek. Bunu sadece bir amaca sahip hükümetin yürüteceği politikalar çözebilir. May ise her ikisini de sağlayamadı."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat! +18! Kan donduran görüntüler

Skandal paylaşıma büyükelçiden sert tepki

Amerikan sapığı dehşet saçtı!

'Şeytanın vücut bulmuş hali' Dünyayı sarsacak