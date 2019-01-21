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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
21.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı May, Brexit için B Planı'nı açıklayacak

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İngiltere Başbakanı May, Brexit için B Planı'nı açıklayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Parlamento'da yapacağı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin birlikte ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmaya yönelik B Planı'nı açıklayacak. May'in, lideri olduğu Muhafazakar Parti'deki muhalifleri ve azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın Muhafazakar Demokratik Birlik Partisi'ni (DUP) ikna etmeye odaklandığı bildiriliyor.

Başbakan May'in, itirazların önemli bir kısmının kaynağı olan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin geçici güvenceleri içeren ve "Irish backstop" diye anılan maddeyle ilgili bir çözüm aradığı bildiriliyor.

May geçen hafta Brexit anlaşması, İngiltere Parlamentosu'nda 230 oy farkla reddedildiğinde, mesajı aldığını, partiler arası temaslarla parlamentonun onayını alacak bir anlaşma sağlamaya çalışacağını söylemişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise May'den öncelikle ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimalini devre dışı bırakmasını istemiş, May buna yanaşmamıştı.

İngiltere'nin modern siyasi tarihinde hiçbir hükümet Parlamento'da geçen haftaki kadar ağır bir mağlubiyet almamıştı.

MAY, AB'NİN YUMUŞAMASINI UMUYOR

May dün bakanlarıyla bir telekonferansı yaptı.

Kulislerden BBC'ye ulaşan haberlere göre Başbakan May, İrlanda sınırıyla ilgili güvence maddesi olmazsa anlaşmaya destek vereceklerini göstererek AB'nin bu konudaki tutumunu yumuşatmasını umuyor.

Bu madde, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında şu an serbest geçiş yapılan sınırın İngiltere AB'den ayrıldığında uygun düzenlemeler sağlanamadığı takdirde kapanmaması için özel güvence veren bir düzenleme içeriyor.

KUZEY İRLANDA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Bu hem AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin talebi hem de Kuzey İrlanda barışını sağlayan Paskalya anlaşması da sınırdan serbest geçişleri güvence altına alıyor.

AB, üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti'nin talebi olan açık sınır konusunda taviz vermeyeceğini söylerken, bu düzenleme Kuzey İrlanda'nın fiilen İngiltere'nin ulusal egemenliğinden uzaklaşmasına neden olacağını düşünen Kuzey İrlandalı birlikçilerin ve Brexit süreci üzerinde denetimi kaybetmekten endişelenen bir kısım muhafazakar milletvekilinin sert itirazlarına yol açıyor.

BBC'nin iç siyaset yorumcusu Norman Smith bu aşamada Başbakan May'den B planı umanların "çok uzun süre beklemek zorunda kalabileceğini" söyledi.

Kuzey İrlanda sınırı konusuna çözüm bulmak ümuduyla İrlanda Cumhuriyeti ile ikili bir özel anlaşma yapılması ya da Kuzey İrlanda barış anlaşmasının bu kısmının değiştirilmesinin mümkün olamayacağı hafta sonu Londra ve Dublin arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkmış bulunuyor.

Eğer İngiltere Parlamentosu, ülkenin AB ile ayrılığının çerçevesini çizen bir anlaşmaya onay vermez ise şu anki takvime göre 29 Mart tarihinde ayrılık anlaşmasız ve herhangi bir geçiş dönemi de yaşanmadan gerçekleşecek.

May'in bugün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında ayrıca 29 Ocak tarihinde Parlamento'nun planını ve getirilecek değişiklik önergelerini tartışıp oylamasına ilişkin bir önerge de sunacağı bildiriliyor.

İki ayrı grup milletvekilinin ise anlaşmasız bir Brexit ihtimalini ortadan kaldıran, böylelikle 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini de askıya alma ihtimalini de içeren önergeler vermeleri bekleniyor.

İŞÇİ PARTİSİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

İşçi Partisi ise May'ın Brexit anlaşmasının reddedilmesi ardından bu sorunu çözecek yeni bir parlamento ve yeni bir hükümet gerektiğini söyleyerek genel seçim talebine odaklanmış durumda.

Ana muhalefet içinde 70'den fazla milletvekili Brexit meselesinin yeniden referanduma sunulmasını talep eden kampanyaya destek veriyor ama bu şu anda parti yönetiminin çizgisi değil.

İşçi Partisi AB ile ayrılışın daha yumuşak olmasından yana. Gümrük birliği içinde kalınmasını ve çalışanlara AB yasalarında tanınan hakların korunmasını istiyor.

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