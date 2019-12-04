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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleriİngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye karşı PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz
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Dünya
AA
04.12.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye karşı PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz

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İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye karşı PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz

İngiltere Başbakanı Johnson, "Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya yaptığı ev sahipliği nedeniyle yüz yüze olduğu devasa baskıları, PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirvenin iyi geçtiğini, bu görüşmelerin süreceğini söyledi.

Johnson, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği dörtlü zirveyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Suriye'nin kuzeyindeki durumun karmaşıklığını görüştük." ifadesini kullanan Johnson, "Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya yaptığı ev sahipliği nedeniyle yüz yüze olduğu devasa baskıları, PKK'dan gelen terör tehdidini ki bu Türkiye'nin yüz yüze olduğu gerçek bir tehdittir, kabul ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili planlarını, ne yapmak istediğini ve geleceği nasıl gördüğünü anlamaya çalıştıklarını belirten Johnson, "Hepimiz NATO müttefikleri arasında yanlış anlamalardan kaçınmak istiyoruz. Bu görüşmeleri sürdürmeye karar verdik." dedi.

DEAŞ'a katılan İngilizler
Terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiltere vatandaşlarını kabul edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine de Johnson, "İngiliz yasalarını çiğneyerek bu ülkenin vatandaşı olma haklarını kaybettiler." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı savaşçıları ülkelerine göndermeyi istediği hatırlatılan Johnson, İngiltere'nin bunları kabul etmeme gerekçesi olarak da "Hukuk sistemimiz bunları mahkum etmeyi çok güçleştiriyor." ifadesini kullandı.

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