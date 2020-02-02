İngiltere artık AB üyesi değil

BİRLEŞİK Krallık’ın 47 yıl süren Avrupa Birliği üyeliğinin sona ermesi, 2016’daki referandumdan bu yana ülkede yaşanan ayrışmanın derinliğini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Yerel saatle 23:00’te (TSİ 02:00) gerçekleşen Brexit için düzenlenen etkinliklerde AB’den ayrılığı ‘ulusal bağımsızlığın Brüksel’den geri alındığı gün’ olarak kabul edip kutlayanlar olduğu kadar Avrupa’dan kopmanın yasını tutanlar da vardı.

YENİ DÖNEMİN ŞAFAĞI

Başbakan Boris Johnson, Brexit sürecinde toplumda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme çağrısı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağıdır” dedi. İngiltere’nin fırtınalı AB macerası, 10 saniyelik geri sayım sonrasında çan sesiyle sona ererken Londra’nın Parlamento Meydanı’nda toplanan binlerce Brexit yanlısı yağmura rağmen saatlerce eğlendi. AB’de kalmaktan yana olanlar ise Brexit’i ellerinde meşalelerle Thames Nehri kıyısında “Karanlığa Karşı Işık Yak” adlı bir etkinlikle karşıladılar. Brexit karşıtlarının etkinliklerinin en yoğun olduğu yer ise İskoçya’ydı.

İKİ YILA KADAR GEÇİŞ

Brexit ile birlikte 2020 sonuna kadar sürmesi öngörülen, iki yıl uzatma opsiyonu da bulunan geçiş süreci başladığından ekonomi üzerinde kısa vadede sert etki beklenmezken bu sürecin sonunda ne olacağı büyük bir soru işareti olarak gündemdeki yerini koruyor. Taraflar arasında, çok sayıda sektörü doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir anlaşma yapılması hedeflenirken müzakerelerin çok çetin geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 11 aylık sürenin kapsamlı bir anlaşmanın yapılması için yeterli olmadığı görüşü sıkça dile getiriliyor. İngiltere’nin ayrılık nedeniyle AB’ye 30 milyar sterlin düzeyinde bir ödeme yapması da gündemde. Geçiş sürecinde AB açısından üçüncü ülke konumunda olacak İngiltere, karar mekanizmalarında yer almaksızın AB hukuku ve kurallarına bağlı kalmayı sürdürecek.

TÜRKİYE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

TÜRKİYE, AB’den sonra Brexit’ten olumsuz şekilde etkilenebilecek ülkeler arasında sayılıyor. İngiltere’nin, Türkiye’nin AB’deki ikinci önemli pazarı olması Brexit sonrası ticaret alanında bir düzenleme yapılmasının önemini bir kat daha arttırıyor. Britanya ile yaklaşık 17 milyar dolarlık ticaret yapan iş dünyası, bu ülkeyle en kısa sürede serbest ticaret anlaşması yapılmasını istiyor. Hedefi İngiltere’yle bu ülkenin AB’yle imzalayacağı anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalamak olan Türkiye bu konuda çalışsa da Londra’dan henüz net bir yanıt alınmış değil. Brexit’in Türkiye ile AB arasındaki Ankara Anlaşması açısından da etkileri olacak. AB’den ayrıldıktan sonra İngiltere bu anlaşmaya taraf olmayacağından Türk vatandaşlarının artık iş kurarak İngiltere’ye yerleşmek için bu anlaşmadan yararlanması mümkün olmayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI: İNGİLTERE, AB ÜYESİ MUAMELESİ GÖRECEK

İNGİLTERE’nin AB üyeliğinden ayrılmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın AB üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen Çekilme Anlaşması uyarınca, taraflar arasında aksine bir düzenleme yapılmaması halinde 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörüldüğü belirtildi. Genelgede çekilme döneminde önceki hukuki durumun korunacağı ve Birleşik Krallık’ın AB üyesi olarak muamele görmeye devam edeceği belirtildi.