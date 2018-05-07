İngiltere: Anlaşmayı bozmayın
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmanın iyileştirilmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken uzlaşmaya taraf olan Batılı ülkelerin Washington’a yönelik baskısı sürüyor.
Önceki gün iki günlük bir ziyaret için Washington’a giden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, New York Times gazetesinde yayınlanan makalede, anlaşmanın zayıf noktaları olduğunu ancak bunların düzeltilebileceğinden emin olduğunu, Fransa ve Almanya ile bu yönde çalıştıklarını kaydetti. 2015 tarihli anlaşmayla Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran’ın nükleer tesislerini ekstra yetkililerle takip edebildiğini belirten Johnson, anlaşmayı kelepçeye benzeterek “Kelepçeler duruyor, onları çıkarmanın olası bir avantajını görmüyorum. Nükleer programına yönelik kısıtlamaları bir yana bırakmak sadece İran’a yarar” dedi.
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