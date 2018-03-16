İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor
İngiltere İçişleri Bakanlığı, iş kurmak üzere Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştiriyor.
İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma hakkı’ açısından kısıtlama anlamına gelen bir karar aldı. İngiltere, 16 Mart’tan itibaren iş insanlarının ve ailelerinin Ankara Anlaşması bağlamında talep ettikleri ‘süresiz oturum’ talebine olumlu yanıt vermeyecek. İşini devam ettirmek ya da iş kurmak isteyen kişiler için azami üç yıllık oturum hakkı verilecek.
İngiltere tarafından alınan kararda, bir Türk’ün açtığı davada Üst Mahkeme’nin verdiği karar etkili oldu. Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hak doğrultusunda ülkede kalma hakkı tanınan, sonrasında oturum süresi 3 yıl uzatılan ve son olarak 2015’te süresiz oturum hakkı verilen Türk iş insanının, 2013’te Türkiye’de evlendiği eşi ve çocuğu için süresiz oturum hakkı talebi 2015’te reddedildi. Bunun üzerine konu iş insanının eşi Hacer Aydoğdu tarafından yargıya taşındı. Üst Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda davacının ve oğlunun durumunun Ankara Anlaşması kapsamına girmediğine karar verdi.
TÜM TÜRKLERİ KAPSAMIYOR
İçişleri Bakanlığı’nın uygulaması tüm Türkleri kapsamıyor. Sadece Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hakkı talep eden iş insanlarını ve ailelerini ilgilendiriyor. İngiltere, bu belge kapsamında yapılacak süresiz oturum taleplerini geri çevirecek. Bununla birlikte bu kişiler, gerekli şartları karşıladıkları sürece, azami üç yıllık oturum vizesi için başvurma hakkına sahip olacak. Vize süresi dolanların da yine gerekli şartları karşılıyor olmaları şartıyla bu vizeleri uzatmak için başvuru hakları saklı kalacak.
GERİYE İŞLEMEYECEK
Kararın geriye işlemesi ise söz konusu değil. Ankara Anlaşması bağlantılı olarak 16 Mart öncesinde tahsis edilen süresiz oturum hakları geçerliliğini koruyacak. İngiltere, sınırlı oturum başvuruları için de Ankara Anlaşması’nın ilgili maddelerini uygulamayı sürdürecek. İngiltere, Ortaklık Anlaşması bağlamında sağlanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma’ hakkını esnek şekilde uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Çoğu AB ülkesi, Türk iş insanları ve ailelerine bu hakkı doğrudan tanımıyor.
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