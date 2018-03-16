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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberlerİngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor
Dünya İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor
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Dünya
16.03.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, iş kurmak üzere Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştiriyor.

İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma hakkı’ açısından kısıtlama anlamına gelen bir karar aldı. İngiltere, 16 Mart’tan itibaren iş insanlarının ve ailelerinin Ankara Anlaşması bağlamında talep ettikleri ‘süresiz oturum’ talebine olumlu yanıt vermeyecek. İşini devam ettirmek ya da iş kurmak isteyen kişiler için azami üç yıllık oturum hakkı verilecek.

İngiltere tarafından alınan kararda, bir Türk’ün açtığı davada Üst Mahkeme’nin verdiği karar etkili oldu. Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hak doğrultusunda ülkede kalma hakkı tanınan, sonrasında oturum süresi 3 yıl uzatılan ve son olarak 2015’te süresiz oturum hakkı verilen Türk iş insanının, 2013’te Türkiye’de evlendiği eşi ve çocuğu için süresiz oturum hakkı talebi 2015’te reddedildi. Bunun üzerine konu iş insanının eşi Hacer Aydoğdu tarafından yargıya taşındı. Üst Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda davacının ve oğlunun durumunun Ankara Anlaşması kapsamına girmediğine karar verdi.

TÜM TÜRKLERİ KAPSAMIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın uygulaması tüm Türkleri kapsamıyor. Sadece Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan hakkı talep eden iş insanlarını ve ailelerini ilgilendiriyor. İngiltere, bu belge kapsamında yapılacak süresiz oturum taleplerini geri çevirecek. Bununla birlikte bu kişiler, gerekli şartları karşıladıkları sürece, azami üç yıllık oturum vizesi için başvurma hakkına sahip olacak. Vize süresi dolanların da yine gerekli şartları karşılıyor olmaları şartıyla bu vizeleri uzatmak için başvuru hakları saklı kalacak.

GERİYE İŞLEMEYECEK

Kararın geriye işlemesi ise söz konusu değil. Ankara Anlaşması bağlantılı olarak 16 Mart öncesinde tahsis edilen süresiz oturum hakları geçerliliğini koruyacak. İngiltere, sınırlı oturum başvuruları için de Ankara Anlaşması’nın ilgili maddelerini uygulamayı sürdürecek. İngiltere, Ortaklık Anlaşması bağlamında sağlanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma’ hakkını esnek şekilde uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Çoğu AB ülkesi, Türk iş insanları ve ailelerine bu hakkı doğrudan tanımıyor.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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