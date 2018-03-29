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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
29.03.2018 - 07:07, Son Güncelleme:

İngiltere 700 zengin Rus'u mercek altına alıyor

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İngiltere 700 zengin Rus'u mercek altına alıyor

İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, Çarşamba günü vekillere yaptığı açıklamayla, bu 700 kişinin, İngiltere'de yerleşme hakkı almalarını sağlayan servetlerini nasıl elde ettiklerinin inceleneceğini söyledi.

Salisbury kentinde 4 Mart günü, gerçekleşen suikast girişimi sonrası, Rusya ve İngiltere arasında büyük bir diplomatik gerilim yaşanıyor.

Olayla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti.

700 Rusya vatandaşı ile ilgili başlatılacak inceleme sonunda ne gibi adımlar atılacağı ise belirsiz. İçişleri Bakanı Rudd, servetini yolsuzluk ve suçla elde edenlerin tespit edilmesi halinde hangi önlemlerin alınacağına ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

İngiltere'de geçerli vize politikasına göre, ülkeye 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapan kişiler Tier 1 ismi verilen "yatırımcı vizesi" ile oturum hakkı kazanıyor.

Bu vize sistemi, 2015 yılında sıkılaştırılmış, yatırımda kullanılan paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yürürlüğe konulmuştu.

Bu ek önlemler sonrası bu vizeye başvuru sayısının yüzde 86'lık bir azalma gösterdiğini açıkladı.

Bakan Rudd, yetkililere, Tier 1 vizesini "son birkaç yılda alan kişileri" inceleme talimatı verdiğini de söyledi.
Olayla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti.

14 ÖLÜM DAHA MERCEK ALTINDA

İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentodaki oturum sırasında, olası bir Rusya bağlantısı nedeniyle inceleme altına alınan 14 ölüm hakında bir gelişme olmadığını ifade etti.

Geçmişte yaşanan bu ölümler daha önce şüpheli kategorisinde değerlendirilmiyordu.

Rudd, 14 ölüm hakkındaki incelemenin devam ettiğini ancak önceliğin Salisbury kentinde 4 Mart günü gerçekleşen suikast girişimi olduğunu açıkladı.

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