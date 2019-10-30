İngiltere 12 Aralık’ta sandık başında
Başbakan Boris Johnson’ın 12 Aralık’ta erken genel seçime gidilmesini isteyen teklifi İngiltere Parlamentosu’nda 20’ye karşı 438 oyla kabul edildi.
Karar Lordlar Kamarası’nda da onaylandıktan sonra yaklaşık beş haftalık bir kampanya süresi başlayacak. Brexit çıkmazı nedeniyle girilen seçim sürecinde İngiltere, 1923 yılından bu yana ilk kez Noel döneminde sandığa gidecek.
Daha önce, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılması ihtimalinin tamamen ortadan kalması halinde erken seçime destek vereceklerini söyleyen ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Brexit tarihinin 31 Ocak’a ertelenmesinin ardından seçim teklifine ‘evet’ dedi. Parlamentoda erken seçim için önceki gün de oylama yapılmış, teklif bu yönde bir karar için gerekli üçte iki çoğunluğa erişememişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle