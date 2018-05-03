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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
03.05.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

İngilizler yerel seçim için bugün sandığa gidiyor

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İngilizler yerel seçim için bugün sandığa gidiyor

İngiltere'de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işlemleri, saat 22.00'de (TSİ 00.00) son bulacak.  Seçimde 16 binden fazla aday, 4 bin 370 sandalye için yarışıyor.

Halk, başkent Londra'da 32 ilçe belediye meclisini, 4 ilçenin de belediye başkanını belirleyecek.

PARTİLER İÇİN ÖNEMLİ SINAV

Haziran ayında yapılan erken seçimden bu yana siyasi partiler için en önemli sınav niteliği taşıyan yerel seçimin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin çekişmesine sahne olması bekleniyor.

2014 yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti yüzlerce sandalye kaybederken İşçi Partisi 300'den fazla sandalye kazanmıştı.  İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde de hem oy oranını hem de milletvekili sayısını artırarak Başbakan Theresa May’in tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesine yol açmıştı.

Aşırı sağcı Bileşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) de 2014 seçiminde sandalye sayısını artmış ancak erken seçimde tek milletvekilini kaybetmişti.
Anketler, bugün yapılan seçimde İşçi Partisinin önde olduğunu gösteriyor. Jeremy Corbyn liderliğindeki partinin özellikle Londra'da iktidar partisinin kontrolündeki bazı ilçelerde belediye başkanlığını kazanması bekleniyor.

Anketlere göre, İşçi Partisinin Londra'daki desteği yüzde 51, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin desteği ise yüzde 22. 2016'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde İşçi Partili Müslüman aday Sadık Han, Londra belediye başkanı seçilmişti.
Haziran ayındaki erken seçimde Muhafazakar Parti oyların yüzde 42,4'ünü, İşçi Partisi yüzde 40'ını almıştı.

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