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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.03.2018 - 01:30, Son Güncelleme:

İngilizler Rus casusa yazlık almış

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İngilizler Rus casusa yazlık almış

İngilizlere çalışan eski Rus ajan Skripal’ın kızı Yulya ile birlikte İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesi Soğuk Savaş döneminin popüler konusu casusluk haberlerini canlandırdı. Times gazetesi, İngiliz gizli servisinin Skripal’ı kendi taraflarına çekme sürecini yazdı.

İNGİLİZ gizli servisi için casusluk yapması nedeniyle Rus askeri istihbaratından atılan albay Sergey Skripal’ın (66) zehirlenmesine dair gelişmeler İngiliz basınında ana gündemi oluşturmaya devam ediyor. Times gazetesi, Skripal’ın İngiliz istihbaratının hizmetine nasıl girdiğini anlatan bir haber yayınladı. Buna göre Skripal’ın Ruslara karşı kullanılabilecek olduğunu ilk olarak İspanyol istihbaratı fark etti. Albay, bu sırada İspanya’da görev yapıyordu. Daha sonra bir İngiliz ajanı, 1995 yılında kendisini İspanyol bir işadamı olarak tanıtarak Skripal’a yaklaştı.

MI6 YAZLIK ALDI

Zaman içinde İngilizlere çalışmaya başlayan Skripal için İngiliz gizli servisi MI6, İspanya’nın Malaga kentinde devremülk bir yazlık aldı. İngiliz istihbaratıyla üç günde bir burada görüşen Skripal’a her görüşmede 5 ila 6 bin dolar nakit ödeme yapıldı. Skripal parasını İspanyol bankasına yatırdı. Times’a konuşan istihbarat kaynaklarına göre Skripal’ın baştaki motivasyonu paraydı. Zaman içinde ise İngiltere’ye yerleşmek istediğini iletti. Rusya’da 2000 yılında askeri istihbarat servisinden emekli olan Skripal, Moskova bölgesel yönetiminde bir iş buldu. Böylece İngiliz gizli servisleri için önemini korudu. Skripal’ı ele veren ise İspanyol istihbaratındaki bir köstebek oldu. Bunun sonucunda Skripal, 2004 yılında Rusya’da tutuklandı. Onu ele veren İspanya’daki köstebek de yargılanarak hüküm giydi. Rusya’da hapis cezası alan Skripal 2010 yılında Rusya’nın Batılı ülkelerdeki uyuyan hücreleriyle değiş tokuş edildi. Eski Rus albay, İngiltere’ye yerleşti ve İngiliz yetkililere, Rusya’nın casusluk yöntemleri hakkında bilgi vermeyi sürdürdü.

EKONOMİK KRİZ

Times gazetesi, Sergey Skripal’ın Rusya’da Boris Yeltsin’in döneminde devşirildiğine dikkat çekerek, bu sırada Rusya’nın ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadığını ve yurtdışındaki Rus istihbarat görevlilerine uzun süre maaş ödenemediğini belirtti. Skripal’ın İngiliz istihbaratı içindeki kod adı, ‘gecikmeden, bir an önce’ anlamına gelen ‘Forthwith’ idi.

MEZARLAR AÇILACAK MI

İngiliz yetkililer, Rusya hakkında bilgi aldıkları ajanları Sergey Skripal’ın zehirlenmesine yönelik araştırmalarını derinleştiriyor.

- İngiliz İçişleri Bakanı Amber Rudd, Skripal’ın zehirlendiği Salisbury kentinde ‘Kobra’ adı verilen güvenlikle ilgili kurumları bir araya getiren toplantı yapacak.

- İngiliz ordusunun kimyasal ve biyolojik savaş birimlerinden 180 personel olayın yaşandığı Salisbury kentine gönderildi. Uzmanlar, Skripal aile mezarlığına odaklandı. Sergey Skripal’ın eşinin defnedildiği mezar ile oğlu Aleksandr’ı anmak için dikilen taşın etrafı incelemek üzere koruma altına alındı.

-Polis, aile mezarlığının açılıp cenazelerin incelenmek üzere çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanlandı ve böyle bir plan olmadığını bildirdi. Sergey Skripal’ın kanser olan eşi 2012’de ölmüştü. Skripal’in oğlu da geçen yıl Rusya’nın St.Petersburg kentinde ölmüştü. Bir iddiaya göre trafik kazasından, bir diğer iddiaya göre ise karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Şimdi güvenlik birimleri, anne ve oğlun ölümünü de mercek altına alıyor.

 

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