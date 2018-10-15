İngilizcesini söyledi: ‘Amerika rejim değişikliği istiyor’
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesi’nin yeni akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD’nin ülkesinde nihai hedefinin “rejim değişikliği” olduğunu belirtti.
Konuşmasında, diğer açıklamalarının aksine, ‘rejim değişikliği’ (regime change) ifadesinin İngilizcesini kullanan Ruhani, “ABD’nin nihai hedefi rejim değişikliğidir. Bu hedefine ulaşmak için ekonomik ve psikolojik savaş başlattı. Bir sonraki merhale ise meşruiyet tartışmaları başlatmak ve rejimi işlevsiz hale getirmektir” dedi. Yaptırım nedeniyle halkın ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, “Yakın gelecekte durum daha kötü olabilir. Ama uzak gelecekte her şey çok daha iyi olacaktır” dedi. ABD yönetimi, 5 Kasım’da uygulamaya geçecek İran petrolüne karşı yaptırımlarla, bu ülke ile nükleer müzakereler konusunda yeniden masaya oturmayı hedefliyor.
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