İngiliz vekiller: Assange’ı önce İsveç yargılamalı
Gizli diplomatik belgeleri sızdıran WikiLeaks’in kurucusu Avustralyalı Julian Assange’ın (47) İngiltere’de tutuklanmasının ardından hakkında İsveç’te zamanaşımı nedeniyle kapanan tecavüz ve cinsel taciz dosyaları yeniden gündeme geldi.
Savcılık, tecavüz mağdurlarından birinin avukatının son gelişmeler doğrultusundaki talebi üzerine dosyayı yeniden incelemeye aldıklarını açıkladı. İngiltere’de çoğunluğunu İşçi Partililerin oluşturduğu 70’ten fazla milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi ise, İçişleri Bakanı Sajid Javid’e hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektupta İsveç yargısı, iade talebinde bulunduğu takdirde, Assange’ın bu ülkede yargı karşısına çıkmasının garanti altına alınması ve önceliğin İsveç’te olması istendi. ABD yönetimi, siber korsanlık suçlamasıyla Julian Assange’ın iadesini talep ediyor.
Julian Assange’ın annesi Christine Assange (68) sosyal medyadan yıllardır sağlık hizmetinden ve temiz havadan mahrum kaldığına işaret ederek “Ne olur oğluma nazik davranın” dedi.
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