İngiliz uçak projesine ilk katılım İsveç’ten

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiliz uçak projesine ilk katılım İsveç’ten
GeriDünya İngiliz uçak projesine ilk katılım İsveç’ten
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İngiliz uçak projesine ilk katılım İsveç’ten

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz uçak projesine ilk katılım İsveç’ten

İsveç, Birleşik Krallık’ın liderliğindeki 6’ncı nesil savaş uçağı projesi Tempest’a katıldı. İsveç, teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakma iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu. İki ülke yetkilileri, ortak savaş uçağı geliştirme ve üretimi konusunda işbirliği için yaklaşık bir yıldır görüşüyordu.

Mayıs ayında son halini alan protokole, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ve İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist 18 Temmuz tarihinde imza attı. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin söz konusu jetlerin ortak üretimi projesi olan FCAS kapsamında bir protokol imzaladığı ve görüşmelerin 2019 Nisan’ında tamamlandığı kaydedildi.

İngiltere, 2030 yılında filosuna dahil edeceği lazer ve hipersonik füzelerle donatılan altıncı nesil savaş uçağı Tempest’i, Farnborough Airshow’da tanıtmıştı. İnsansız olarak uçma özelliğine sahip uçağın sesten hızlı olan hipersonik füze ve lazerli silah sistemi bulunuyor. Henüz konsept aşamasındaki uçağın tasarımının 2020 yılında tamamlanacağı, 2025 yılında ise prototipinin üretileceği bildirildi. İngiltere’de 2040 yılında hizmetten çekilecek Typhoon uçaklarının yerini alacak olan Tempest jetleri 2035’te satışa sunulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Boris Johnson Buckingham Sarayı'nda başbakanlık görevini devraldı
İngiliz kabinesinde istifalar art arda gelmeye başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi
ABD Büyükelçiliği'nden önemli açıklama