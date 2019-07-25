İngiliz uçak projesine ilk katılım İsveç’ten
İsveç, Birleşik Krallık’ın liderliğindeki 6’ncı nesil savaş uçağı projesi Tempest’a katıldı. İsveç, teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakma iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılan ilk ülke oldu. İki ülke yetkilileri, ortak savaş uçağı geliştirme ve üretimi konusunda işbirliği için yaklaşık bir yıldır görüşüyordu.
Mayıs ayında son halini alan protokole, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ve İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist 18 Temmuz tarihinde imza attı. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin söz konusu jetlerin ortak üretimi projesi olan FCAS kapsamında bir protokol imzaladığı ve görüşmelerin 2019 Nisan’ında tamamlandığı kaydedildi.
İngiltere, 2030 yılında filosuna dahil edeceği lazer ve hipersonik füzelerle donatılan altıncı nesil savaş uçağı Tempest’i, Farnborough Airshow’da tanıtmıştı. İnsansız olarak uçma özelliğine sahip uçağın sesten hızlı olan hipersonik füze ve lazerli silah sistemi bulunuyor. Henüz konsept aşamasındaki uçağın tasarımının 2020 yılında tamamlanacağı, 2025 yılında ise prototipinin üretileceği bildirildi. İngiltere’de 2040 yılında hizmetten çekilecek Typhoon uçaklarının yerini alacak olan Tempest jetleri 2035’te satışa sunulacak.
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