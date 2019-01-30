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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.01.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

İngiliz parlamentosundan Brexit kararı

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İngiliz parlamentosundan Brexit kararı

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' ifadesini ilave ediyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

THERESA MAY'DEN AB İLE YENİDEN MÜZAKERE MESAJI

İngiltere Başbakanı Theresa May, destek verdiği Brexit önergesinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından milletvekillerine hitap etti.

May, ''Bu gece parlamentonun çoğunluğu tedbir maddesinin değiştirildiği bir Brexit anlaşmasına destek vereceğini söyledi.'' dedi.

Parlamentonun anlaşmanın çeşitli yönleriyle ve AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine dair önlemler konusundaki kaygılarının da giderileceğini belirten May, ''Şimdi görülüyor ki parlamentoda AB'den bir anlaşmayla ayrılmaya destek verecek dikkate değer ve sürdürülebilir bir çoğunluk var.'' değerlendirmesini yaptı.

Parlamentonun bu akşam yapılan oylamayla kendisine verdiği yetkiyle AB ile görüşeceğini anlatan May, Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etmeye çalışacağını vurguladı.

AB tarafının bu değişiklik taleplerine sıcak bakmadığını ve müzakerenin kolay olmayacağını kaydeden Theresa May, ''Ancak 15 gün öncesinde göre bugün bu parlamento bir Brexit anlaşmasını onaylamak için neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu.'' ifadelerini kullandı.

Parlamentonun bugün onayladığı diğer bir teklifle ülkenin AB'en anlaşmasız ayrılığına karşı olduğunu da ortaya koyduğunu bildiren May, '' Anlaşmasız ayrılmamamız gerektiğine katılıyorum. Ancak anlaşmasız ayrılığa karşı çıkmak onu durdurmaya yeterli değil.'' değerlendirmesini yaptı.

Hükümetinin parlamentonun onaylayacağı bir anlaşmaya ulaşmak için gayretlerini artıracağına değinen May, anlaşmasız ayrılığa karşı teklifi parlamentoya sunan milletvekilleri ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'i, Brexit anlaşması konusunu masaya yatırmak üzere görüşmeye davet etti.

Theresa May'in ardından söz alan Corbyn de görüşme teklifini kabul ettiğini açıkladı.

AB'DEN İNGİLTERE'YE "ANLAŞMA MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL" RESTİ

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiltere'deki Brexit oylamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aaman, İngiliz parlamentosunda kabul edilen Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklife ilişkin, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir. Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığın önüne geçilmesi konusundaki isteğini memnuniyetle karşılıyor ve paylaşıyoruz." diyen Aaman, Londra yönetimine atacağı adımlara ilişkin niyetini en kısa sürede netleştirmesi konusundaki uyarılarını sürdürdüklerini belirtti.

Aaman, Brexit'e ilişkin her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Ayrılık Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik sürecin AB kanadında da devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin ayrılıktan sonraki ortaklığa yönelik niyetlerinin değişmesi ihtimaline de değinen Aaman, AB'nin mevcut ilkeleri gözeterek, ayrılık sonrasına ilişkin teklifini yeniden gözden geçirmeye hazır olacağını kaydetti.

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