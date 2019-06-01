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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
01.06.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

İngiliz milyarder fitness eğitmenini taciz etti! Cezayla karşı karşıya

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İngiliz milyarder fitness eğitmenini taciz etti! Cezayla karşı karşıya

Moda devi Topshop'ın sahibi Philip Green'in hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya.

İngiliz basını son günlerde ünlü iş adamının taciz skandalını konuşuyor. İlk olarak Daily Telegraph gazetesi, mahkeme kararı gereği isim vermeden konuyu gündeme getirmiş ve iş adamının 5 çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandığını yazmıştı.

Konuyla ilgili iddia sahiplerine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı öne sürülürken, söz konusu iş adamının kimliğini İşçi Partisi milletvekili Peter Hain açıkladı.

Parlamentoda yaptığı konuşmada moda devi Topshop'ın sahibi Sir Philip Green'in adını veren Hain, "Birden fazla kez cinsel tacize maruz kalan ve iş adamının gücünü kullanarak susturduğu bir mağdurla iletişim kurduktan sonra, bu durumu açıklamak benim görevim. Kamuoyunu yakından ilgilendiren taciz iddialarının odağındaki isim Philip Green" ifadelerini kullandı.

İngiliz milyarder fitness eğitmenini taciz etti Cezayla karşı karşıya

“SPOR EĞİTMENİNİNİ TACİZ ETTİ”

Son olarak özel spor eğitmeni Katie Surridge, Philip Green'in kendisini taciz ettiğini açıkladı.

37 yaşındaki özel spor eğitmeni Katie Surridge, 2016 ve 2018 yıllarında özel bir otelde ders sırasında Green'in vücudunun alt kısmına vurduğunu ve belinden kavrayarak kendisine zor anlar yaşattığını itiraf etti. Katie Surridge, Green'in kendisini bu şekilde defalarca taciz ettiğini söyledi.

3 çocuk annesi kadın bu olanlar esnasında kendisini çok kötü hissettiğini adeta bir hayat kadını muamelesine maruz kaldığını söyledi.

2018'de yaşanan olayda ders sırasında Green'in ellerini kalçalarına götürdüğünü ve defalarca taciz ettiğini söyledi. Katie Surridge polise verdiği ifadede, " Ders biter bitmez hemen kaçarak odama çıktım ve gözyaşları içinde kaldım, bana bir daha öyle yapmayacağını söylemişti fakat yine aynı şeyi yaptı." diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olaya şahit olan otel çalışanları da Katie Surridge'nin ifadelerinin doğruluğunu savundular ve onlar da bir kaç kez bu iğrenç olaya şahit olduklarını söylediler.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İngiliz basınında bomba etkisi yaratan iddia sonrası, 67 yaşındaki Green bir açıklamada bulunmuş ve cinsel taciz iddialarını reddemişti. "Arcadia'da (Topshop'ın sahibi olan grup) 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımızın işleriyle ilgili sıkıntıları olabiliyor ve bu şikayetleri dikkate alıyoruz. Bunun dışındaki tüm iddialar asılsızdır" ifadelerini kullanmıştı.

​Green'in cinsel tacizin yanı sıra birçok çalışana mobbing uyguladığı, aşağılayıcı, hakarete varan ve argo ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İngiliz The Sun'da gazetesinde de Sir Philip Green'nin kucağına oturttuğu 25 yaşında olduğu belirtilen bir çalışanını elinde şampanya şişesi ile öpüp taciz ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İngiliz milyarder fitness eğitmenini taciz etti Cezayla karşı karşıya

BEYONCE ORTAKLIKTAN AYRILMIŞTI

Philip Green dünyanın en ünlü mahkumu Jeremy Meeks’in kız arkadaşının da babası olarak biliniyor.

Topshop’un sahibi, milyarder işadamı Philip Green'in Beyonce ile iş ortaklığı bulunuyordu. Fakat ünlü şarkıcı Beyonce, İngiliz milyarder ile ilgili cinsel taciz iddialarının ardından şirket ortaklığını bitirme kararı aldı.

İngiliz milyarder fitness eğitmenini taciz etti Cezayla karşı karşıya

Sir Philip Green, 3.8 milyar sterlinlik servetiyle Topshop, Miss Selfridge, Burton gibi mağazaların içinde bulunduğu Arcadia Grubu'nun sahibi.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle iş adamı hapis cezasıyla ya da para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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