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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

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İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

İngiltere’de çeşitli partilerden 50 milletvekili İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın şefi Cressida Dick’e yazdıkları ortak mektupta, parlamento çevresindeki göstericilerin davranışlarını “ciddi şekilde kaygı verici” hale geldiğini bildirdi.

Parlamento binası çevresindeki kamu düzeni ve güvenliğin kötüye gidişi hakkındaki ciddi kaygılarımızı ifade etmek için yazıyoruz.” ifadeleri kullanılan mektupta, şunlar kaydedildi:

Brexit üzerine farklı görüşleri olan bir dizi grubun aylarca devam eden barışçıl gösterilerin ardından, memurlarınızın da pekala farkında olduğu aşırı sağ bağlantılı bazı bireyler milletvekillerine, gazetecilere, diğer eylemcilere ve halka karşı tehditkar ve suça dönüşme potansiyeli taşıyan eylemlere girişmeye başladı.”

Milletvekilleri, polisin bu tür eylemcilere karşı koordineli olarak önlemlerini artırması çağrısı yaptı.

MİLLETVEKİLİ VE GAZETECİYE TACİZ

Muhafazakar Partili Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry dün akşam saatlerinde parlamento girişinde bazı göstericilerin sözlü tacizine maruz kalmıştı. Soubry, polisin göstericilere müdahalede bulunmamasına tepki göstermişti.

Aynı saatlerde The Guardian gazetesi yazarı Owen Jones da benzer bir tacizin hedefi olmuştu.

Sosyal medyaya görüntüleri yansıyan olaylarda göstericilerin bazılarının “sarı yelek” giymesi dikkat çekti.

İngiltere’de tartışmalı Brexit anlaşmasının geçen ay parlamentoya sunulması sürecinde, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento binası çevresinde gösteriler başlamıştı.

MİLLETVEKİLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumunun bir hafta öncesinde İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, bir aşırı sağcının saldırısında hayatını kaybetmişti.

Katilin bağlantılı olduğu tespit edilen Neonazi eğilimli Ulusal Eylem (National Action) adlı örgüt Aralık 2016'da ülkedeki terör listesine alınmıştı. 

İngiliz Parlamentosu Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta oylamaya hazırlanıyor. Parlamentonun anlaşmayı yarından itibaren 5 oturumda tartışması öngörülüyor.

May, geçen ay yapılması planlanan oylamayı, yeterli desteği alamayacağını görmesi üzerine ertelemişti.

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