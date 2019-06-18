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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.06.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

İngiliz milletvekilinden Mursi'nin ölümüne 'bağımsız soruşturma' çağrısı

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İngiliz milletvekilinden Mursi'nin ölümüne 'bağımsız soruşturma' çağrısı

Muhafazakar Parti Milletvekili Blunt, Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne ilişkin "saygın uluslararası bir soruşturma" açılması çağrısında bulundu.

İngiliz Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun eski başkanı ve Muhafazakar Parti Milletvekili Crispin Blunt, Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne ilişkin "saygın uluslararası bir soruşturma" açılması çağrısında bulundu.

Blunt, yaptığı yazılı açıklamada, "Mursi sıradan bir mahpus değildi. Mısır’ın 2012’de seçilmiş cumhurbaşkanıydı. 2013’te zorla ordunun kontrolüne geçen Mısır devletinin gözetimindeyken öldü." ifadelerini kullandı.

Mısır hükümetinin görevinin bu talihsiz ölümü açıklamak olduğunu, Mursi’nin gözetim altında gördüğü muamelenin hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayan Blunt, "Şimdi atılacak tek adım saygın bağımsız uluslararası bir soruşturmadır." görüşünü dile getirdi.

Geçen yıl kendisinin başkanlık ettiği, İngiliz siyasetçilerden ve hukukçulardan oluşan bir heyetin Mursi’nin hapishane koşullarıyla ilgili bir rapor hazırladığını hatırlatan Blunt, "Yetersiz tıbbi bakım gördüğü, özellikle de diabetinin ve karaciğer hastalığının yetersiz yönetildiği" tespitini yaptıklarını kaydetti.

SORUMLULUK SİSİ'YE UZANIR

Raporda Mursi’nin hapishane koşullarını "zalim, insanlık dışı ve alçaltıcı" diye nitelendirdiklerini belirten Blunt, "Tutukluluk koşullarının Mısır hukukuna ve uluslararası hukuka göre işkence eşiğine ulaştığını bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır hükümetinin Mursi’nin tutukluluk koşullarının bağımsız bir şekilde izlenmesine izin vermediğini ifade eden Blunt, ilkece Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye kadar uzanan bir emir komuta zincirinin uluslararası hukukun alanına giren işkence suçundan sorumlu olabileceğini kaydetti.

Mursi’nin gözetim altında ölümünün Mısır’ın mahpuslara Mısır hukukuna ve uluslararası hukuka uygun muamele etmeyişinin bir örneğini oluşturduğunu vurgulayan Blunt, "İşkencenin suçluları sadece icra edenler değil aynı zamanda sorumlu olanlar ve ses çıkarmayanlardır." ifadelerini kullandı.

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