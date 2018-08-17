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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
17.08.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

İngiliz medyasından Brunson iddiası: Amaç 8 Kasım!

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İngiliz medyasından Brunson iddiası: Amaç 8 Kasım!

ABD'de Donald Trump'ın, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığı iddia edildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde "Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.
Makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

DUA İSTEĞİNE VURGU

Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, "Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti." değerlendirmesinde bulunuldu.

KONGRE SEÇİMLERİ

Makalede, ABD'deki Evanjeliklerin, Trump'ın Brunson konusundaki çabalarını "dini özgürlüklere destek" olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu.

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, "Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir 'hassasiyet noktası'. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir." ifadelerini kullandı.

ANKETLER KÖTÜ

Ülkenin başkanlarından Ronald Reagan'ın İç Politika Başdanışmanı olan Gary Bauer de Evanjelik olan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback gibi isimlerin bu görevlere getirilmesini de Evanjeliklerin olumlu karşıladığını belirtti.

Son aylarda, Demokrat seçmenlerin, Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde üstünlük sağladığına işaret edilen makalede, "Trump, Demokratların Kongre'nin kontrolü ele alma ihtimalini bertaraf etmeye çalıştığından, Brunson'ın serbest bırakılmasını sağlayarak, 8 Kasım'daki seçimlerde Evanjeliklerin daha fazla oyunu almak istiyor." görüşüne yer verildi. 

 

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